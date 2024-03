Arda Güler por fin halla el hueco que debe darle Carletto: la salida se las trae y afecta a Vini JR

Arda Güler lleva siendo una de las grandes ilusiones de la afición merengue desde que arrancó la temporada y el Madrid, en parte, es víctima de la clase, la edad y las expectativas que genera el joven futbolista turco. Por eso cada vez que juega y deja detalles, que si bien son cosas que van de la mano pero suceden escasísimamente, el runrún con él se intensifica.

De una sanción a un lugar

El disparo al larguero en El Sadar del jugador turco se hizo rápidamente viral por la idea y el talento que exigen intentar tal cosa con una falta de minutos tan acusada como la que sufre el ex del Fenerbahçe, pero también lo fue por la cara de Vinicius, que quedó impresionado por el intento de genialidad de Güler. Y por ahí es precisamente por donde ante el Athletic Club de Bilbao, próximo rival de LaLiga, puede hallar una rendija el crack.

Porque aunque vuelva al equipo Jude Bellingham, que ante los bilbaínos cumplirá sus dos partidos se sanción y por tanto será parte del once, Vini vio su quinta amarilla, no estará y por ahí aparecerá un hueco. Probablemente este vaya para Rodrygo Goes, que jugará por la izquierda, con Bellingham en el centro y Brahim por la derecha, pero Güler ha de ser el primer cambio en la franja de ataque.

Con el brasileño y el marroquí en las bandas, Joselu ya no será prioritario en el centro, siendo la posición de los atacantes por los costados uno de los más que posibles cambios de Carletto, lo que debería darle al menos más minutos al turco. Todo esto, como es lógico, se basa en la suposición de que no haya más lesiones en el parón de selecciones y Ancelotti se pliegue a darle más protagonista a Güler, cosa que no podemos asegurar aunque sí plantear.