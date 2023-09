Ni Rubiales ni Gabri Veiga: Luis de la Fuente suelta el mensaje de Luis Enrique, varios cracks KO

El resultado de la convocatoria de Luis de la Fuente muestra de dónde viene y posiblemente la guía para saber hacia dónde va. El de Haro, seleccionador de España -uno de los pocos que ha ganado un título con España, lo que debería servirle para estar consolidado en el cargo, pero que ha tenido que guarecerse por el huracán de Luis Rubiales- ha hecho una lista en la que se atisba un guiño claro a las categorías inferiores de La Roja y donde se entrevé un criterio no tan dispar al de Luis Enrique y donde la bomba ha sido el futbolista del FC Barcelona, Lamine Yamal.

Muchas bajas, la más sorprendente, en el Real Madrid

Estaba por ver cómo y cuánto iba a penalizar el míster la salida de varios futbolistas a ligas menores y lo cierto es que en este sentido ha sido bastante contundente, se ha cargado a todos los que eran y al que podía ser, Gabri Veiga, eterna promesa que no termina de ser convocado, salvo al jugador que no ha tenido tiempo de emerger en A Saudí, como es Aymeric Laporte. La presencia futura de ambos pende de un hilo tras su marcha a Arabia. Por ahora está el central, quien no está es Fran García, que fue llamado por la lesión de Juan Bernat a la Nations League y al que la titularidad del Real Madrid no le ha dado plaza en España. Mal asunto para él.

Jesús Navas, Jordi Alba (renunció a la Selección), Juan Bernat, Sergio Canales, Rodrigo Moreno y Yeremy Pino son quienes se caen de la última lista, amén de Ansu Fati, que, como el lateral del Madrid entró en el equipo campeón de la Nations por la lesión de un compañero, en su caso Nico Williams. Con Ansu sí hay perspectiva de que regrese si tiene peso en la Premier League.

Como Lucho

Y, como decimos, se ha visto un claro guiño a Luis Enrique en ciertos aspectos. David Raya, César Azpilicueta, Pau Torres, Álvaro Morata, José Luis Gayá o el mismo Abel Ruiz, que se verá las caras con el Madrid en la Champions, son jugadores en los que ya confió Lucho. A la vez, el guiño a la Sub-21 es claro: el mismo punta del Braga, Fabián, Zubimendi, Baena, Dani Olmo o Mikel Merino han estado a sus órdenes en la Rojita o han sido miembros de la misma en los últimos tiempos.