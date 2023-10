Nuevo desafío histórico para Cristiano Ronaldo: ¿Joao Félix se reivindica?, Roberto Martínez atento

Bosnia-Herzegovina y Portugal se miden (20:45, hora española) en la clasificación para la Eurocopa 2024 con Cristiano Ronaldo buscando acercarse a la marca de 900 goles en su carrera, y Joao Félix con ganas de reivindicarse.

El combinado de Roberto Martínez ya está clasificado para el próximo torneo continental después de su victoria por 3-2 ante Eslovaquia, por lo que no tiene la necesidad de seguir sumando puntos, por lo que puede ser una gran oportunidad para probar jugadores o alternativas tácticas que pueda utilizar en algún momento concreto en el futuro.

La selección lusa es, junto a Francia, la única que ha sido capaz de ganar todos los partidos que ha disputado en esta fase. Algo que le acerca mucho a ser uno de los cabezas de serie para el campeonato que se va a disputar en Alemania durante el verano de 2024. Lo que suele ayudar a tener una fase de grupos más sencilla y evitar la eliminación a las primeras de cambio.

Buscando más

Si algo ha distinguido a Cristiano Ronaldo durante toda su carrera deportiva es la ambición y el trabajo. El ex del Real Madrid no cesa en su empeño por hacer historia en el mundo del fútbol y ya tiene un nuevo objetivo que quiere lograr: "El presidente de Porto me desafió a llegar a los 1.000 goles. Será difícil, pero veremos cómo estoy mental y físicamente. Primero hay que llegar a 900. Hay que pensar a corto plazo. Para los 1.000 son muchas piedras que romper, pero todo es posible".

Después de su doblete frente a Eslovaquia, el portugués ha anotado 857 goles en su trayectoria, sumando tanto clubes como selecciones. Una cifra impresionante que casi ningún jugador ha podido alcanzar y que él quiere ampliar.

La oportunidad perfecta

Joao Félix parece una persona diferente desde que comenzó su etapa en el FC Barcelona. Sus declaraciones y actitud sobre el campo son muy parecidas a lo que vimos en sus primeros años en el Atlético de Madrid. El delantero ha participado en cinco partidos en esta clasificación y ha anotado dos goles, aunque no ha terminado de ganarse la confianza de Roberto Martínez para ser titular en los duelos más exigentes. El choque frente a Bosnia-Herzegovina parece perfecto para reivindicarse.