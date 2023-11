Reveladas decisión y motivo de Luis de la Fuente con Sergio Ramos e Isco: ojo a la lista de España

En medio del paso al frente en el Sevilla de Sergio Ramos, que ya venía de una gran temporada, la segunda, en el Paris Saint-Germain, y el homólogo gran rendimiento, incluso mayor, de Isco Alarcón en el Betis, donde es ya la estrella del equipo andaluz, los rumores acerca de la posibilidad de que regresen sendos ex jugadores del Madrid en futuras convocatorias con Luis de la Fuente para jugar con España se han disparado, pero el entrenador responde.

Problema de la edad, los egos y las presiones

No funciona bien bajo presiones el míster de la Selección Española de Fútbol y no les hacen ningún favor a las respectivas aspiraciones del central del Sevilla y el media punta verdiblanco estas con respecto a La Roja, pero más allá de ello, De la Fuente ha esbozado en entrevistas recientes y a su círculo interior que Ramos no es que lo tenga complicado, como Isco, es que es casi imposible que entre en una convocatoria.

¿Esto significa que Isco Alarcón puede ir? Si por el puede nos referimos a una posibilidad, sí, podría, pero la razón que arguye De la Fuente contra estos jugadores es clara: no forman parte de la nueva generación de futbolistas, sus egos serían obstáculos en el vestuario y considera sus respectivas etapas, como sucedió en el Real Madrid, terminadas. Es más, para el míster está muy por delante la posibilidad de dar opciones a jóvenes talentos antes que darles la opción a Isco y por supuesto a Ramos, con el que además hay malestar por airear la conversación con el entrenador de España en la que le certificaba que no contaba con él.

Resultados

Polémicas aparte, lo cierto es que a Luis de la Fuente y su grupo de jugadores -que si bien oscila en nombres, se asienta sobre una serie de futbolistas fijos- les favorecen los resultados, habiendo conseguido la clasificación para la Eurocopa, seguramente como primeros de grupos, y habiendo ganado la última edición de la Nations League, que solo poseen Francia y Portugal. Con este caldo de cultivo, De la Fuente espera luchar por la Eurocopa en verano y casi seguro que lo hará sin Isco. Ramos está descartado.