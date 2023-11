Costó poco menos que CR7, Hazard y James Rodríguez, fue un desastre y quiere ser el fichaje estrella

La salida deshonrosa de Luka Jovic del Real Madrid fue una necesidad para el club blanco, que tuvo que aceptar dejar ir gratis a un jugador por el que habían pagado más de 60 millones de euros -por ejemplo, fue más caro de Luis Figo, Luka Modric o Eduardo Camavinga- pero que resultaba infructuoso para los planes de sus entrenadores y cuyo sueldo bloqueaba al club. Después, tampoco funcionó en la Fiorentina y desde que arrancó la temporada tampoco en el AC Milan, donde al menos hay un brote verde.

Jugador desubicado y de carácter complejo

El Real Madrid fue a buscar en Jovic un nueve que no es, después llegaron los problemas en un equipo tan exigente, donde no encontraba su hueco y donde sus lesiones, la falta de oportunidades y un carácter introvertido y frío lo desubicaron. Y eso ha marcado a un jugador que no ha levantado cabeza desde su fichaje por el club merengue, después de aquella gran temporada en la Bundesliga que le valió el interés de los blancos.

Pero, como decimos, el Milan, que se ha hecho con él como sustituto de Olivier Giroud, ve brotes verdes con el jugador serbio, ya que tal y como informada La Gazzetta dello Sport, Jovic fue a entrenar a la ciudad deportiva del club rossoneri durante los dos días que estableció de descanso el entrenador del Milan, Stefano Pioli, lo que se ha visto en el gigante de la Serie A como un gesto por parte del punta de encontrar cuanto antes su mejor estado de forma para ayudar al equipo. Es más, el Milan lo ve como el fichaje de invierno. Veremos.

Noveno de una lista ilustre

De las diez primeras posiciones entre los fichajes del Real Madrid, solo cuatro no han funcionado, siendo dos de la misma remesa. En 2019 el Madrid se hizo de una tacada con el fichaje más caro hasta la fecha, Hazard (115), y el noveno más caro de la historia, Luka Jovic (63), y en ese top-10 blanco, solo James Rodríguez (75) y Kaká (67) tampoco han funcionado, de un listado en el que, por orden de precio, hay jugadores como Jude Bellingham, Gareth Bale, CR7, Aurelian Tchouameni o Zinedine Zidane.