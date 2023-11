Negativa más dura que la de Henry y Gerrard y la peor que ha recibido Florentino, ¡y se arrepiente!

22 años estuvo Arséne Wenger en el Arsenal, del que hizo un equipo casi indestructible, en el que trabajó con algunos de los mejores jugadores de los últimos 30 años y vivió innumerables buenos y malos momentos. Uno de ellos lo conocemos de su voz tanto tiempo después, tiene que ver con el equipo de su vida y su negativa en varias ocasiones a Florentino Pérez y todo un Real Madrid. La pregunta para él y los hinchas del fútbol es clara, ¿hizo bien?

En verdad, el Arsenal de Wegner fue en muchas ocasiones faro y guía del fútbol europeo, pero sobre todo del balompié inglés durante muchos años, conformando algunos de los equipos más potentes de la historia de la liga, sin embargo, su buen hacer en el club gunner tuvo intentos externos de ser reproducido en otros grandes, como el Barcelona y sobre todo el Real Madrid. Así al menos lo ha asegurado el mismo entrenador, que no solo ha hablado de sus tres negativas a los blancos y a Florentino Pérez, sino de que a veces aún se pregunta si hizo bien.

Crazy to think that Arsène Wenger has turned down the chance to manage Barca and Real Madrid a combined four times! 😮#beINLIGA #ELCLÁSICO pic.twitter.com/ly6wGuEVgR