Mito con Henry, retiró a Xavi e Iniesta, rechaza ser el otro Klopp y quiere ser el nuevo Xabi Alonso

Por si no estuviera generando debate la sucesión elegida por el Liverpool para una figura tan carismática y querida en Anfield como Jürgen Klopp, uno de los mejores entrenadores que ha dado el legendario estadio red, que ha sido Arne Slot, ahora el club inglés se desmarca de otro componente que finalmente no acompañará al ex ya del Feyenoord en la entidad británica, nada menos que una leyenda junto a Thierry Henry en el Arsenal, una que puso punto y final a la etapa de oro de la España de Xavi Hernández, Andrés Iniesta y Xabi Alonso.

Ingrato recuerdo para La Roja; mito vivo en la Premier

En esta figura se aúna un sentimiento común en el fútbol europeo: fue un futbolista sensacional, que, eso sí, dejó un hondo dolor en España. La hinchada hispana no puede aún olvidar el vertiginoso final de la mejor etapa de su fútbol, la que fue desde la Eurocopa de 2008 hasta el Mundial de 2014, en Brasil. Ese equipo, comandado desde la medular por Xavi, Iniesta y Xabi Alonso, que venía de ganar dos trofeos continentales y la Copa del Mundo de 2010, se estrelló contra los Países Bajos de Robben, Van Gaal y sobre todo Robin Van Persie en el Mundial brasileño. El de Róterdam marcó un doblete y fue el MVP de una goleada, 1-5, que puso fin a uno de los mejores equipos de siempre.

El día que Holanda 🇳🇱 sorprendió en el mundial goleando 5-1 al campeón del mundo España 🇪🇸. Todos recuerdan este día por el golazo de palomita que marcó Robin Van Persie y la corrida de Robben sobre Sergio Ramos.



8️⃣ años atrás vivimos este partidopic.twitter.com/AIXUbr98oh — Andrés Illingworth (@aillingworth96) June 13, 2022

Pues bien, el que fuera sensacional delantero orange y, en la Premier, punta del Arsenal y Manchester United, finalmente no será el segundo al mando en el Liverpool, junto a Slot, por lo que su legado y recuerdo, que aún perdura entre la hinchada gunner y de los red devils, se mantendrá intacto. En vez de seguir los pasos de Slot, con el que ya coincidió en el equipo de la Eredivisie, como se había apuntado, prefiere emprender por libre su nueva etapa como entrenador, concretamente en el Heerenven.

Henry, como el resto de ‘gunners’

Algo más de dos temporadas compartió espacio en el Arsenal, lo mejor de su carrera, con la otra leyenda en ataque de los gunners junto a Dennis Bergkamp, un Thierry Henry a caballo entre los banquillos y su función como comentarista deportivo, un jugador francés que curiosamente fue compañero de Xavi e Iniesta en el FC Barcelona y que ahora ve como su socio en su primera y segunda etapa en el Emirates quiere emular a otro viejo conocido, un Xabi Alonso que está haciendo historia. En cualquier caso, para alivio de Henry y los hinchas del Arsenal, Van Persie, el mito, no estará en un eterno rival de la Premier.