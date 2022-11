Hasta Marcelo cree en la opción de James Rodríguez: Madrid, a tiro

Hay que decir que Olympiacos El Pireo ha comprobado en sus carnes la razón de que Marcelo jugará poco, muy poco en el Real Madrid; el jugador brasileño vuelve a estar fuera de forma, apenas ayuda al equipo y ha resultado ser un estorbo que incluso, aseguran en el país heleno, tiene descontento al cuerpo técnico griego y a sus directivos. Lo mismo pasa con Sime Vrsaljko. Otra cosa es la situación de James Rodríguez, que vuelve a interesar en LaLiga.

Los problemas económicos del Atlético de Madrid van a tener repercusiones en el mercado de fichajes y eso puede suponer desde la venta de João Félix, si se le encuentra un comprador, hasta otras de menor calado pero que alivien las graves pérdidas venidas del doble traspiés europeo. Pues bien, el jugador colombiano de 31 años puede ser una vieja posibilidad a despertar, una que anheló el Cholo Simeone y que, en teoría, no saldría muy cara.

Si está centrando, como está demostrando en Grecia, James tiene todavía mucha calidad y recorrido, la suficiente como para ayudar a cualquier equipo, por eso fuentes cercanas al jugador, al parecer, han querido sondear la posibilidad de un salto a LaLiga, donde en su día interesó a Atlético de Madrid (que, es más, lo tuvo casi cerrado con el cucuteño y solo el Real Madrid impidió su fichaje) o Valencia CF.

Hay que decir que la iniciativa sale más por parte del entorno del jugador que de los clubs españoles, pero nos consta que, una vez creada, no desagrada tal opción en dichas entidades. Eso sí, el Olympiacos podría ser un problema porque, aunque el cafetero acaba contrato en junio de 2023 y puede negociar desde enero con quien desee, es complicado que el equipo latino deje marchar a uno de sus mejores hombres en mitad de temporada y menos aún que lo haga a un precio bajo; con todo, el equipo griego podría obtener un dinero con el que no contará en junio. Además, a James le encantaría regresar a España. Dicho lo cual, el tema se ha filtrado y ahí queda, esperando quien recoja el guante; es difícil sí, pero no imposible.

Olympiacos se la ha pegado en la Europa League, donde ha quedado último de su grupo, y es cuarto en la liga griega, pero James se asoma a un nivel interesante que en pleno mercado de urgencias, como el invernal, puede ser una opción.