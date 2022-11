Ten Hag pasa de Piers Morgan y CR7: otro Van Nistelrooy, casi hecho

Por un lado, en el Manchester United en general y para Erik ten Hag en particular se celebra que CR7 se haya entrevistado con Piers Morgan, criticando muy duramente a su entrenador y a los propietarios del club inglés, inmolándose públicamente, siempre y cuando no tengan que pagarle nada por despedirlo; pero, por otro, al técnico neerlandés se le presenta un problema que debe resolver con la mayor premura, esa que no gusta al club: conseguir un recambio. Con todo, el míster ha elegido ya al sustituto e ilusiona. El asunto Kylian Mbappé, que ya está siendo sopesado y os contamos hoy, iría por otra vía y obligaría a más salidas (Rashford -acaba contrato- y/o Sancho -juega poco- podrían ser los señalados), pero como ni es seguro ni es sencillo, los red devils quieren este refuerzo invernal por una vía más instantánea.

Y ese sustituto ha de llegar por la vía rápida, es decir, en el mes de enero, cuando arranque el mercado de fichajes de invierno. Lo bueno para el club inglés -como decimos, siempre y cuando puedan deshacerse de Cristiano Ronaldo a coste 0- es que el jugador elegido quizá no sea una primera espada y por tanto no exija un desembolso estratosférico, al menos al nivel que exigirán los Rafael Leão o João Félix, dos de los jugadores fuertemente vinculados al United.

El elegido no es otro que Cody Gakpo, del PSV Eindhoven de Ruud Van Nistelrooy, un futbolista rápido, con gol y que está deslumbrando en la Eredivisie. El jugador, que está en plena convocatoria de Louis Van Gaal para el Mundial de Qatar -donde Países Bajos espera hacer un gran papel, en un grupo, al A, bastante asequible-, a la vez espera noticias de un posible traspaso que no le desagrada.

Y es que ha sido bastante recurrente que el United históricamente se fije en jugadores de la liga neerlandesa como fichajes de futuro. Sin ir más lejos, ocurrió con el actual entrenador del PSV, toda una leyenda en Old Trafford.

Con contrato hasta 2026, el más que probable sustituto de CR7 en el United llegaría al Teatro de los sueños con la misión de ponerle las cosas muy complicadas a Marcus Rashford, Garnacho y Jadon Sancho. Transfermarkt le atribuye una tasación de 45 millones de euros pero habiendo marcado 13 goles y dando 17 asistencias en 23 partidos, además de buscar su salida en enero, esa cifra tendrá que verse sumamente incrementada, fijada por ciertas fuentes en unos 80 millones de euros. Hay que decir que al jugador le gusta la idea y que el United, si decide hacer caso a Ten Hag y logra deshacerse de CR7, se pondrá manos a la obra cuanto antes.