Portugal, otra revuelta: Maldini, Leão y millonada previa a João Félix

Ni todos los grandes jugadores caben en el mismo club ni hay pocos donde elegir. Desde Christopher Nkunku a Cristiano Ronaldo, pasando por João Félix hasta llegar a Rafael Leão, son varios los jugadores top que miran a las ventanas de transferencias con ilusión de mudarse a Stamford Bridge. Sobre el último lo confirma Paolo Maldini, que deja caer la salida del crack portugués.

Y decimos que todos los jugadores no caben en el mismo club porque está claro que el Chelsea busca dinamita arriba tras perder a los infructuosos Romelu Lukaku y Timo Werner (el belga aún pertenece al equipo blue), pero no puede ficharlos a todos pero ha estado metido en todas las pujas, incluso en la de Endrick, el joven talento de Palmeiras por el que lucha junto al Real Madrid, tal y como os resaltamos hoy en Don Balón. Ahora bien, llegan buenas nuevas para el club londinense desde Milán.

El mítico ex jugador del cuadro rossoneri, hoy director deportivo en San Siro, aclaraba sobre el crack luso que “nos reuniremos en el momento adecuado y tomaremos una decisión. La idea era cerrar (renovaciones) antes del Mundial, sobre todo con los jugadores de la competición, Leao era este caso, pero no fue posible”, dijo en Sky Sport Italia. No hace falta ser muy listo para entender que o bien Leão quiere una millonada que el Milan seguramente no pueda pagarle o por el contrario tiene decidido un salto en su carrera que no pasa por la Serie A. Acaba contrato en 2024 y huele a forzar su salida en verano, incluso en enero.

Está claro que, una vez descartado CR7, como ya os contamos, si Leão es el fichaje millonario, incluso antes que su compatriota João Félix, sobre el que no hay nada concreto pese a su mal momento en el Atlético de Madrid, Nkunku no podrá serlo a la vez en la franquicia blue. Se contaba con que el malogrado (se pierde el Mundial por un esguince de rodilla) delantero del RB Leipzig fuera la baza del Chelsea, pero parece que su objetivo galáctico está fijado y juega en el campeón de Italia.

Resta decir que se ha filtrado que al delantero milanista le gusta tanto la Premier League como LaLiga pero salvo giro radical del Real Madrid, único equipo capaz de contratarlo en España, su camino apunta a Londres. De paso, este giro puede dar un poco más de mordiente a la concentración portuguesa, que ya llega calentita por el caso CR7.

Entre João Félix y Rafael Leão se disputan la sucesión en Portugal una vez CR7 parace que da sus últimos coletazos pero así como el delantero rojiblanco no tiene ahora mismo quien pelee seriamente por él (el Atleti pide 126 M), el jugador del Milan ya tiene un pretendiente fuerte: saldrá antes que su compañero.