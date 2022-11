Pedri, Gavi y CR7 lo cambian todo: revés de Europa League al United

Pese al mal arranque de la temporada, a pesar de haber caído eliminados en la Champions League (en manos del Bayern de Múnich y el Inter de Milan, a los que no ha ganado el Barça ni un partido de cuatro posibles), el doble enfrentamiento del mes de febrero entre el FC Barcelona y el Manchester United le es favorable al equipo de Xavi por diferentes motivos, unos que acentúan la marcha de CR7 de Old Trafford y el salto de calidad de Pedri y Gavi, que se unen a otros tres componentes: el deportivo, el económico y el histórico.

Hablemos de estos elementos que deben hacer optimista al Barcelona de cara a la eliminatoria. El primero de todos es el deportivo. El Barça ha mejorado, es líder sólido y en solitario de LaLiga y cuenta sus últimos partidos por victoria, algo que no puede decir el Manchester United en la Premier League, donde es quinto (26) a once puntos del líder, el Arsenal (37). Asimismo, sí, los red devils ganaron su último duelo ante el Fulham (1-2) pero perdieron en el anterior frente al Aston Villa (3-1) y su regularidad aún no ha sido encontrada.

Podemos seguir poniendo énfasis en lo deportivo para hacer ver que el Barça llega mejor, ya que esta temporada los culés solo han perdido un partido de liga, en el Bernabéu ante el Real Madrid, mientras que los de Erik ten Hag han caído hasta en cuatro ocasiones en la liga inglesa. Y en el cómputo general también sale ganado el Barça, que ha cedido en cuatro partidos, por las cinco derrotas de los diablos rojos (incluidos aquí los choques de Champions League y Europa League).

De la misma manera, decimos que Gavi y Pedri lo cambian todo porque su paso al frente los sitúa como dos de los jugadores más caros del mundo lo que unido a la plantilla blaugrana otorga al Barça un valor de 799,50 millones de euros, por los 732, 60 que vale el United (Transfermarkt), donde, imaginamos, la pérdida de CR7 ha tenido su peso.

Y si queremos apuntillar el optimismo blaugrana también podemos darnos un paseo por la historia, donde el Barça ha sido muy superior al equipo inglés, al que supera en duelos en de la Liga de Campeones por 5-1 (con 4 empates) y con el que solo pierde en choques en la desparecida Recopa, con dos triunfos británicos por uno azulgrana.