Ten Hag mira a La Roja: al más fijo de Luis Enrique y a otro Casemiro

El Manchester United, aunque no lo crean, sigue en construcción. Los red devils, que se han gastado casi más que nadie, que han tenido una polémica enorme por Cristiano Ronaldo (ya fuera del equipo de común acuerdo), siguen rastreando el mercado de fichajes en busca de nuevas oportunidades que refuercen una de las plantillas más poderosas del mundo, y es en España donde Erik ten Hag ha puesto sus miras.

Desde medios de comunicación españoles, también británicos, se apunta a dos jugadores de España, uno de ellos posiblemente el más fijo en el once de Luis Enrique en este Mundial de Qatar de cara a futuras ventanas de transferencias, entre ellas enero, pero sobre todo con su vista puesta en verano, dado lo complicado de estos procesos de compra. Y a fe que quizá unas de las estrellas de Brasil, como es Casemiro, que llegó este pasado verano, tendría una competencia feroz por el puesto de pivote.

Mientras algunos mass media, entre ellos varios rotativos ingleses, apuntan a que Unai Simón puede ser un objetivo potencial para reforzar el equipo inglés, otros tantos señalan que existe un desencuentro definitivo con David de Gea, que será hasta que finalice su contrato actual en junio el portero mejor pagado del mundo. Simón precisamente le quitó la titularidad de España al guardameta del United, que además no ha vuelto con La Roja.

El otro foco de interés en España, no en esta de Qatar, pero sí en las venideras, como atestigua su presencia en las categorías inferiores de La Roja, no gustará tanto al Barça, que también lo persigue. Sí, hablamos de Martín Zubimendi, centrocampista de la Real Sociedad de solo 23 años y con contrato en vigor con la entidad vasca hasta 2027. Transfermarkt atribuye un valor conjunto a los dos jugadores españoles de 65 millones de euros, pero todo hace indicar Ten Hag que no los conseguirá por menos de 100. De confirmarse tales incorporaciones, el golpe al fútbol español sería demoledor, con dos de sus piezas más reconocibles.

Fred, Donny Van de Beek (que seguramente saldrá), el mismo Casemiro y McTominay serían la competencia para el mediocampista del equipo txuri urdin.