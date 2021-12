Xavi se lo pide a Laporta: reunión con punto central, Edinson Cavani

Si el FC Barcelona tenía una somera posibilidad de aspirar al título liguero la echó por tierra el martes ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán, el cual jugó con diez durante gran parte de la segunda parte por expulsión de Jules Koundé. Los de Xavi mejoraron en su juego y planteamiento, también en la circulación y la velocidad, pero siguen adoleciendo de una deficiencia que para Xavi es sangrante e incapacitante, por eso necesita que de la reunión con Joan Laporta salga un nombre.

No es un secreto que este es un Barcelona sin gol, al menos en los registros de las últimas temporadas, y sin ello el Barça, cree Xavi y posiblemente crea bien, es poco probable aspirar a los tres títulos (Copa del Rey, Supercopa de España y Europa League, dejando virtualmente atrás LaLiga) que el Barça todavía puede ganar. De ahí que la petición formal de Xavi a Laporta vaya por ese camino: trata de encontrar un delantero que cambie los guarismos de la entidad culé.

Ferran Torres, Cavani, Yuri Alberto, Aubameyang, Anthony Martial e incluso Hakim Ziyech han sonado para engrosar la disciplina culé, aunque varios de estos jugadores sean ahora mismo metas inalcanzables. Es más, el preferido es el uruguayo, un jugador de categoría mundial y un superespecialista de la anotación que ya sabe lo que es rendir en un equipo grande de la máxima exigencia y conoce perfectamente la idiosincrasia de una entidad plagada de necesidades inmediatas.

Y decimos que las otras opciones son menos plausibles porque ya sea por dinero, posición sobre el césped (el del City y el del Chelsea no son nueves) o por falta de confianza, quizá no cumplan tan fácilmente los requisitos que sí reúne Cavani. En este sentido, la posición del charrúa es determinante, ya que necesita convencer al United de que quiere abandonar la disciplina de los red devils en el mes de enero y hacerlo sin que eso sea un problema económico para el FC Barcelona, que no puede ni desea afrontar un desembolso grande en este mercado de fichajes invernal. Por otro lado, Ansu Fati, Memphis Depay y Martin Braithwaite y sus respectivas recuperaciones están en la recámara por si no puede haber fichajes. La esperanza de Xavi en encontrar un goleador, las dos, sigue intacta.