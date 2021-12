El Sevilla y Lopetegui hacen una última jugarreta a Simeone y Laporta

Es cierto que el Sevilla no ha sabido gestionar, una vez más, la ansiedad y el vértigo que históricamente le genera la Champions League, como si se tratará de un reto inalcanzable para el mejor equipo de siempre en la Europa League, sin embargo su eliminación de la Liga de Campeones no enturbia una gran temporada de los hispalenses. Los de Julen Lopetegui ayer volvieron a cortar las alas a otro rival directo, el Barça (1-1), tras hacer lo propio con el Atleti (2-1), y no solo sobre el césped, sino que ya se ponen por delante de ambos gigantes en la carrera por el crack de ataque deseado por los tres conjuntos.

Porque Philippe Lamboley, agente de Anthony Martial, delantero del Manchester United, no ha podido ser más claro con los deseos de su jugador: quiere irse del United cuanto antes. Este anhelo dejaba, como venimos contando en Don Balón, una vía abierta muy interesante para el Cholo Simeone, que trata de encontrar cuanto antes un nueve que sustituya a Luis Suárez, y Joan Laporta y Xavi, que necesitan como el comer un nueve que le de más goles al Barça. Pero el Sevilla y Monchi se han adelantado.

Sky Sport no solo traía a colación estas declaraciones del entorno del ariete de los red devils, sino que ponía apellidos a su deseo, ya que, según el citado medio de comunicación británico, el jugador tiene una preferencia muy específica: quiere jugar en LaLiga, en España, sí, pero prefiere fichar por el Sevilla antes que por el FC Barcelona. Sus motivos tendrá. El caso es que Julen Lopetegui se ve ante la posibilidad de fichar al internacional francés por delante incluso de dos de los grandes gigantes de la competición hispana, como son el Atleti y el Barça.

Es verdad que el equipo de Simeone no ha dicho su última palabra en este asunto y que incluso se habla en suelo inglés de que los colchoneros podrían tratar de introducir como pago por Martial a Kieran Trippier, que a su vez es deseo del Newcastle, pero lo que sí es cierto es que Martial y su agente tienen las ideas muy claras acerca de qué lugar y qué equipo les viene mejor para su futuro. Tengan en cuenta que Martial ve en Sevilla un equipo en el que puede ser una de las estrellas y una escuadra que lucha por la liga y estará en la Champions League, lo que le da el estatus suficiente para brillar y ser uno de los elegidos por Didier Deschamps para representar a Francia en el Mundial de Qatar 2022. La jugada, en verdad, es perfecta.