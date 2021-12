Rangnick, Xavi y Ancelotti preguntan por el mismo crack de 'Les Bleus'

Julian Nagelsmann es un hombre satisfecho con su trabajo, ya que ha conseguido en el mes de diciembre colocarse entre los favoritos, por juego y resultados, a llevarse la Champions League 21/22, donde ha sido primero de su grupo, el del Barcelona, y, a la vez, su equipo comanda la Bundesliga sin oposición (le saca nueve puntos al Borussia de Dortmund). Quizá por eso el técnico y el Bayern no quieran cambiar demasiado lo que funciona, entre lo que está un Kingsley Coman que sigue a vueltas con salir este verano.

La situación del extremo es complicada, ya que es verdad que le queda un año y medio de contrato con los muniqueses (hasta 2023), pero el equipo alemán desea y exige una respuesta antes de que lleguen al mes de junio, que marcará el inicio del año natural de su vinculación con el jugador. Dicho de otra manera, el Bayern no se quiere ver en una situación similar a la que vive el PSG con Kylian Mbappé, donde el jugador tiene la sartén por el mango. Y el conflicto ha surgido.

Básicamente porque Coman no quiere dar una respuesta contundente aún, ya que en no pocas veces no ha aceptado un papel secundario en el equipo. Por todo ello el Manchester United, el Barcelona y el Real Madrid se han interesado por el jugador de Les Bleus, especialmente si está planeando una salida. Al menos así lo asegura el Mundo Deportivo, que sitúa a Ralf Rangnick, Xavi Hernández y Carlo Ancelotti tras la estela del francés.

Cuesta creer lo de Coman en United y Madrid, máximo si llega a la plantilla merengue el mismo Mbappé, pero desde luego sí es posible para un Barcelona que necesita desborde y gol. Por todo ello conviene estar atento a la decisión del jugador y su entorno, así como a la respuesta de estos tres equipos con su figura, ya que el Bayern ha sido taxativo con el futbolista: si no quiere renovar esta temporada, prefieren venderlo en verano, antes de que acabe contrato en junio de 2023 y pueda irse sin dejar un euro en el Allianz Arena.