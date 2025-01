Flick lo mete en la nevera y no volverá a jugar con el Barça

Hansi Flick tiene decidido: Ansu Fati no volverá a jugar con el Barça. El alemán asegura que hizo todo lo posible, pero no logró que el futbolista de 22 años recupere el nivel mostrado en 2021. Además de su bajo rendimiento, las reiteradas lesiones le impidieron estar disponible para el primer equipo. El gran problema con el atacante es su elevado salario, y Joan Laporta aún no logra cederlo a otra institución.

En la previa del duelo ante el Benfica, el presidente culé se reunió con el representante de Ansu, Jorge Mendes, para informarle de la situación y buscar una solución. Ofertas no le faltan: llamativamente, el canterano sigue teniendo buen cartel en la Premier League a pesar de su bajo desempeño durante su paso por el Brighton. Sin embargo, Ansu no está dispuesto a marcharse a cualquier precio y exige que le respeten su contrato, una condición difícil de cumplir para un jugador que claramente está lejos de su mejor versión.

Flick no lo convoca

Aunque se trate de un canterano, Flick no ha dudado en marginarlo de las últimas convocatorias. Si bien permite que continúe entrenando con el primer equipo, está claro que no cuenta con él para afrontar la parte más exigente de la temporada.

El contrato de Ansu finaliza en junio de 2027, lo que obliga a Laporta a buscar estrategias para desprenderse de su alto salario y liberar masa salarial para concretar el fichaje de Marcus Rashford. Además, el presidente considera insostenible mantener a un jugador con un sueldo tan elevado sin protagonismo en el campo, especialmente en medio de la complicada situación económica del club.

El Barça rompe el mercado

Tras solucionar los problemas administrativos, al club se le presentó una inmejorable oportunidad para fichar a Rashford. El delantero del Manchester United no está en los planes de Ruben Amorim y busca nuevos desafíos. Aunque recibió propuestas de la Juventus y el Borussia Dortmund, el inglés se siente atraído por la propuesta futbolística de Deco.

Para que las negociaciones lleguen a buen puerto, Rashford deberá ajustar sus pretensiones económicas, ya que el Barça opera bajo la regla del 1:1. Además, será clave encontrar una salida para Ansu.