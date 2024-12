Gavi está siendo muy criticado en el vestuario del Barça

Gavi está cada vez más molesto con Hansi Flick. Lo que parecía una vuelta lenta pero segura a la titularidad del Barça, va ir cogiendo ritmo competitivo después de su larga lesión, se ha convertido en una inesperada obviedad. El jugador andaluz sabe que ha perdido su puesto en el once titular, a pesar de las promesas que el entrenador alemán le hizo durante la pretemporada.

Flick le pidió que no tuviera prisa, que se recuperara bien, ya que una vez estuviera al 100% su puesto en el once titular estaba garantizado. Gavi le hizo caso y no forzó su regreso, pero a la hora de la verdad ha visto como su presencia en el banquillo del Barça es ya una realidad que se repite partido tras partido.

Gavi, enfadado con Hasni Flick

Gavi no se ha tomado nada bien la nueva situación, por lo que ha empezado a mal hablar del entrenador del Barça, asegurando que se siente engañado por él. La actitud del jugador, lejos de encontrar su misión, se le ha vuelto en su contra, ya que en el vestuario entienden que Marc Casadó, el principal beneficiado, está rindiendo a un nivel espectacular, mientras que Gavi todavía está lejos de ser el centrocampista que cayó lesionado en un España-Georgia.

En el vestuario entienden que Gavi no ayuda al grupo al pensar antes en sí mismo, un giro de los acontecimientos que no hacen más que generar críticas y mal ambiente.

Gavi ya se plantea una salida del Barça

Ante esta situación, Gavi ya se está empezando a plantear lo que parecía imposible, una salida del Barça. El andaluz quiere triunfar vestido de blaugrana, pero entiende que a su edad y después de su grave lesión lo que necesita es jugar y sentirse importante. Maneja ofertas muy importantes, especialmente una del Bayern de Múnich y otra del Manchester United, por lo que ya ha iniciado primeros contactos.

El jugador espera que Flick rectifique y que le empiece a dar más minutos, pero si todo sigue como hasta ahora en verano, tomará una decisión definitiva. No piensa seguir igual otra temporada más.