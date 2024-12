Gavi no se lleva bien con Flick

Gavi no está llevando nada bien su nuevo papel en el Barça. El centrocampista, que se rompió los ligamentos de la rodilla siendo titular indiscutible ha visto como su protagonismo en el equipo se ha hundido, hasta el punto de ser suplente habitual, y con muy pocos minutos cuando entra en terreno de juego.

El andaluz se siente engañado por Hansi Flick, que a finales de verano le pidió que no forzara su regreso, que se lo tomara con filosofía, ya que sería titular cuando estuviera al 100%. Gavi se lo creyó, pero ha visto como el alemán no ha cumplido. El centrocampista es suplente en todos los partidos importantes y solo entra en los tramos finales, sin tiempo para poder demostrar prácticamente nada.

Gavi pide más minutos

Gavi cree que merece más oportunidades. Le ha costado mucho volver a sentirse al 100%, pero necesita jugar para ganar la confianza que le falta. Por mucho que entrene, sin minutos no puede completar la recuperación, pero Hansi Flick no le está dando ninguna oportunidad. El problema es que Casadó y Pedri están a un nivel superlativo, por lo que el entrenador alemán no piensa ahora en cambiar cosas.

Al centrocampista solo le queda esperar, pero no está teniendo paciencia. Sus críticas por la nueva situación, además, no le ayudan, ya que Flick no piensa consentir ningún tipo de presión, ya que sabe que ello le haría perder el liderazgo y respeto que se ha ganado del vestuario.

Gavi se irá si sigue sin jugar

Gavi, sin embargo, no piensa seguir mucho tiempo así. Va a aguantar toda la segunda vuelta, convencido de que terminará por hacerse un huevo en el once titular, pero si las cosas no cambian no dudará en forzar su salida. Tiene ofertas importantes, especialmente del Bayern de Múnich y del Liverpool y se irá si sigue siendo suplente.

En el Barça quieren que Gavi siga, le consideran un jugador importante y peso pesado del vestuario, pero tampoco le negarán la salida, teniendo en cuenta que su posición está cubierta y que el dinero que ingresaría le iría muy bien para sanear las cuentas.