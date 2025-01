Gavi será el siguiente en salir por la puerta de atrás del Barça

Gavi está teniendo una temporada muy complicada en el FC Barcelona. El andaluz salió hace poco de la grave lesión de rodilla que sufrió el año pasado y, a pesar de que los médicos le han aconsejado ir poco a poco, el centrocampista ya se siente a tope físicamente y cree que puede jugar todos los partidos y completos. Sin embargo, Hansi Flick no piensa lo mismo y tiene otros planes.

De hecho, el técnico alemán no confía tanto en el jugador, ya que no ve que su rendimiento sea el mismo de antes de la lesión y prefiere a otros futbolistas por delante de él. En ese sentido, Gavi estaría en la lista de transferibles del Barça a partir del próximo verano, ya que el club necesita dinero para solventar sus problemas económicos y no es imprescindible para Flick y la dirección deportiva.

Gavi, en el mercado

Por eso, si el sevillano no recupera su mejor nivel antes de que acabe la temporada, se le abrirán las puertas de salida de par en par y se le buscará un nuevo destino. Eso sí, con un buen traspaso, ya que el Barça cree que podría sacar mucho dinero por la venta de Gavi. Si finalmente el centrocampista volviera a brillar como antaño, la situación cambiaría y podría volver a ser intransferible.

Aun así, Flick sigue prefiriendo a compañeros suyos como Marc Casadó, Pedri o Dani Olmo. El entrenador alemán cree que pueden aportar más al estilo de juego que quiere implementar y, además, pueden aguantar perfectamente un encuentro completo, mientras que Gavi, aunque él haya dicho que puede, en los partidos que ha disputado ya se le ha visto muy cansado y renqueante al paso de los minutos.

Los grandes clubes europeos, en alerta

Si finalmente el andaluz saliera al mercado definitivamente, los grandes equipos europeos estarían atentos a su situación. Pep Guardiola y Luis Enrique ya se han puesto en contacto con él para conocer su predisposición, ya que los dos técnicos creen que sería un futbolista ideal para el Manchester City y el PSG respectivamente. La temporada del jugador dictará sentencia en los próximos meses.