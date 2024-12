Gavi está en la lista de transferibles de Flick

Gavi no está teniendo una temporada plácida en el FC Barcelona. El cambio en el banquillo, con la llegada de Hansi Flick, no ha acabado de gustar al jugador, ya que no está teniendo el protagonismo que esperaba con el técnico alemán. El andaluz volvió hace poco más de dos meses de la grave lesión en la rodilla que sufrió el año pasado y su vuelta a los terrenos de juego está siendo más lenta de lo esperado.

El centrocampista aún no ha jugado un partido completo y solo ha sido titular en tres de los 13 encuentros que ha disputado bajo las órdenes del nuevo entrenador. Además, su rendimiento en el campo no está siendo muy alto y Flick lo tiene claro: o recupera su mejor versión en 2025 o estará en la lista de transferibles para abandonar el Barça el próximo verano. El alemán no está para sentimentalismos y no dudará en ponerlo en el mercado si no rinde.

Gavi: si no mejora, salida

El futbolista, de momento, no entra en los planes inmediatos que tiene el técnico para su centro del campo, ya que prefiere a jugadores como Marc Casadó, Pedri o Dani Olmo. Gavi ya no es el que era antes de sufrir la lesión, aunque él crea que está al 100% físicamente y solo volverá al nivel que tenía si tiene los minutos suficientes sobre el terreno de juego. Sin embargo, desde el club no piensan lo mismo.

El sevillano quiere ser una pieza clave en el Barça, pero esta temporada no lo está siendo y el centrocampista se siente enfadado y engañado. Tanto la dirección deportiva como el staff técnico le aseguraron que no cambiaría nada justo después de su lesión, y que seguiría siendo un futbolista muy importante para la entidad azulgrana. Pero no está siendo así y Gavi empieza a tener dudas sobre su futuro.

Los grandes de Europa, atentos

En ese sentido, los grandes clubes europeos ya están atentos a los próximos acontecimientos con el andaluz para ver si habría la opción de quitárselo al Barça. Equipos como el Manchester City o el PSG estarían encantados de poder fichar a Gavi, ya que tanto Pep Guardiola como Luis Enrique lo verían como un jugador clave para sus centros del campo.