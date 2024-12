Joan Laporta no perdona la traición y el Barça lo pone de patitas en la calle

Joan Laporta siente que le clavaron un puñal por la espalda, pero no piensa quedarse con los brazos cruzados. De hecho, ya se lo ha manifestado a varios integrantes de la directiva culé: si tiene que hacerlo, está dispuesto a regalarlo al primer club que presente una oferta para llevárselo. Después de varios intentos, Frenkie de Jong sigue sin responder a ninguna de las propuestas para renovar su vínculo, y su intención es clara: se marchará como agente libre.

Ahora bien, ¿qué hará Hansi Flick en esta historia? Para el alemán, el mediocampista neerlandés puede aportar mucho talento y experiencia a la plantilla, pero no quiere involucrarse en esta disputa. Siente que no le corresponde y que es algo que deben resolver entre el jugador y la directiva. Hasta que no le comuniquen nada, Frenkie seguirá siendo parte de la plantilla.

No seguirá en el Barça

Ya es un hecho que el ex Ajax no continuará vistiendo la camiseta del Barça en el futuro. Su contrato vence en 2026, pero está más que claro que no desea seguir allí. Incluso, desde su entorno ya lo han ofrecido a varios clubes de la Premier League, entre ellos, el Manchester City de Pep Guardiola.

En este contexto, habrá que ver qué medida toma Joan Laporta con el futbolista. La actitud que ha adoptado De Jong no le ha hecho ninguna gracia al presidente, sobre todo teniendo en cuenta que el neerlandés es uno de los jugadores con el salario más alto de la plantilla. Ese es el único lado positivo para el mandamás blaugrana: con su salida, podría liberar masa salarial para potenciar el equipo de Hansi Flick. A fin de cuentas, hoy en día, el jugador no es titular indiscutido.

Ofertas muy pobres

Actualmente, el precio de mercado de Frenkie de Jong está en caída libre, y las ofertas que han llegado a las oficinas del Barça ni siquiera alcanzan los 40 millones de euros. Hace un par de temporadas, estuvo a punto de ser transferido al Manchester United por 80 millones, pero el jugador eligió quedarse en el club catalán. Si llegara una propuesta de ese tipo, seguramente el propio Joan Laporta lo llevaría al aeropuerto para concretar el traspaso.

Uno de los equipos interesados en él es el PSG, pero Nasser Al-Khelaïfi ya dejó en claro que solo irá a buscarlo cuando sea agente libre, es decir, dentro de dos años. En ese caso, el catarí le ofrecería una prima de 15 millones de euros.