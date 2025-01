Lamine Yamal ha empezado a desconfiar del Barça

El FC Barcelona está viviendo una situación muy complicada con el caso Dani Olmo. El centrocampista aún no está inscrito y hay muchas dudas sobre si el club azulgrana conseguirá inscribirlo y que pueda seguir jugando esta temporada. Por eso, en el vestuario también existe preocupación por el asunto y algunos futbolistas están empezando a tener dudas sobre el futuro económico de la entidad.

Uno de ellos es una de las estrellas emergentes de la plantilla: Lamine Yamal. El joven extremo, a pesar de que es muy culé y querría jugar toda su carrera en el Barça, está comenzando a desconfiar acerca de la viabilidad económica de la institución, ya que su contrato está pendiente de revisión y tanto sus representantes como los del club tendrán que sentarse a negociar dentro de poco para llegar a un acuerdo.

Lamine, con dudas económicas sobre su futuro

Lo cierto es que Lamine y su agente, Jorge Mendes, quieren tenerlo todo bajo control y asegurarse de que Joan Laporta pueda inscribir sin problemas el nuevo contrato. De momento, el de Gavi, a pesar de que se firmó hace años, aún no ha podido ser inscrito y el andaluz está jugando mediante una vía judicial. El delantero de Rocafonda no quiere que le pase lo mismo y ya se lo ha dicho al club.

Por eso, han pedido garantías de que no habrá ningún problema para renovar el contrato. No quiere pasar por lo mismo que están pasando Dani Olmo y Pau Víctor, ya que ahora mismo no saben si podrán seguir jugando lo que queda de curso. Lamine se quiere quedar y es el futuro del Barça, pero no quiere quedarse colgado por los problemas económicos que tiene el club.

El primer gran contrato del jugador

Por otra parte, la dirección deportiva se tendrá que apretar el cinturón cuando empiecen las primeras negociaciones del nuevo contrato de Lamine. A pesar de que tanto Jorge Mendes como el club tenían un preacuerdo para renovar su vinculación directamente cuando cumpliese 18 años, las condiciones se tendrán que volver a revisar por el crecimiento y la explosión que ha tenido el futbolista en los terrenos de juego en los últimos meses.