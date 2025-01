Pedri deja de hablarle y no es el único en el vestuario del Barça

La situación de Frenkie de Jong se está convirtiendo en un verdadero problema para la dirigencia del Barça. El neerlandés todavía no resuelve si va a extender el contrato que vence en junio de 2026, y la situación a día de hoy es realmente incierta. Joan Laporta no lo dice en voz alta, pero sospecha que el futbolista tiene todo acordado para irse a otro club y cobrar un bono extra por llegar en condición de agente libre.

En medio de estas negociaciones, varios futbolistas culés están molestos con las actitudes que está mostrando De Jong en este tramo de la temporada. Además de los problemas físicos que viene arrastrando en el último tiempo, notan que el neerlandés no está en la misma sintonía, algo que queda en evidencia cada vez que le toca ingresar al campo de juego. En el vestuario, la cosa es parecida, y algunos jugadores, como Pedri, ya ni le hablan.

¿Sigue en el Barça?

Recientemente, el talentoso futbolista brindó una entrevista al medio Voetbal International, en la que manifestó que todavía no decidió qué hará con su futuro. “Mi renovación de contrato es un tema para los periódicos de aquí, pero para mí no lo es. Quiero jugar al fútbol y, después, veré qué quiere hacer el club conmigo y entonces decidiré lo que quiero hacer, junto con mi agente y mi familia", comentó Frenkie de Jong.

Asimismo, se refirió a las críticas que está recibiendo por parte de los hinchas y gran parte de la prensa. “La gente piensa que quiero quedarme en el Barça para siempre porque la vida fuera del fútbol es muy buena aquí, y es buena, pero sigue siendo menos importante que lo que sucede en el campo. Si sintiera que no puedo contribuir lo suficiente, o si el equipo no puede competir, me iría”, expresó.

Pedri, el nuevo líder

Más allá de los cortocircuitos, el centrocampista de 20 años está mostrando que es un líder tanto dentro como fuera del campo de juego. De hecho, después del duro golpe sufrido ante el Aleti del Cholo Simeone, fue uno de los primeros en poner la cara y arengar a sus compañeros para sacar la situación adelante.

Flick, por su parte, está encantado con la nueva faceta de Pedri y cree que es algo positivo, porque es uno de los más queridos de la plantilla.