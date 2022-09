100 millones de Florentino para olvidar a Mbappé: un fichaje necesario

Ya han pasado casi 5 meses desde que Kylian Mbappé rechazase al Real Madrid y renovase con el PSG. Desde que el francés le dijese que no a Florentino Pérez, muchos han sido los nombres que han sonado para reforzar la delantera blanca como Serge Gnabry o Heung-Min Son, pero la estrategia del presidente blanco no era la de invertir todo el dinero destinado al fichaje de ‘La Tortuga’, si no reforzar la plantilla ganadora de la Champions League solamente con aquello que fuera necesario, y así lo hizo.

Florentino Pérez destino gran parte del dinero del no fichaje de Kylian Mbappé en uno de los jugadores que más falta hacía en la plantilla del Real Madrid, Aurélin Tchouaméni. Cuando Casemiro faltaba en el once del conjunto blanco, los de Ancelotti notaban mucha su ausencia y lo peor de todo es que dentro de la plantilla de Ancelotti, no había un recambio de garantías que supliese con el mismo rendimiento las bajas del brasileño. El presidente blanco lo sabía y por eso la gran inversión de este verano ha ido a parar para el ex del Mónaco.

Muchos han sido los equipos que han estado interesados en el fichaje de Tchouaméni, pero finalmente el Real Madrid logró convencer al francés. Lo mismo ocurrió con Antonio Rüdiger, el segundo y último fichaje de los blancos en este mercado de fichajes, el cual, era pretendido por varios equipos como la Juventus de Turín o el Bayern de Múnich, pero el resultado fue el mismo que con el ex del Mónaco, el alemán acabó haciendo las maletas hacia el Santiago Bernabéu.

El cierre del mercado del Real Madrid ha dejado en Valdebebas dos caras nuevas como son las de Tchouaméni y Antonio Rüdiger cuya misión es la de hacer olvidar el rechazo de Kylian Mbappé y 100 millones de inversión en ellas para levantar la 15ª Champions League, aunque gran parte de la afición blanca considera que aparte de estos dos nuevos fichajes, la plantilla del conjunto blanco necesita ser reforzada con alguno hombre en la punta del ataque de Carlo Ancelotti. Marco Asensio y Mariano al final no salieron y el equipo del técnico italiano ya espera ansioso el año 2024 para intentar acometer el fichaje de Erlling Haaland.