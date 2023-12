Balde, Gavi, Yamal y Pedri, devastados por la inesperada nueva y grave lesión del 10: el Barça llora

La transición de la era post Leo Messi en el FC Barcelona no está siendo fácil y quien parecía bendecido incluso por el astro argentino no ha dejado de recibir varapalos desde que se hiciera con el 10 blaugrana. Es más, todos estos contratiempos le llevaron a perder su condición de protegido del club y de heredero del mítico dorsal, le sacaron del equipo y encima ahora, cuando parecía que podía empezar a repuntar, acaba de recibir otro mazazo devastador.

Ni España, ni la Premier, ni el Barça

Ansu Fati, cedido en el Brighton, ha caído lesionado por un largo periodo, como confirmó recientemente su entrenador, Roberto de Zerbi: “perderemos por un periodo importante de tiempo”. Y eso, unida a la gravísima lesión de Gavi, es un serio tortazo al Barça, que como mínimo esperaba ver la mejor versión del jugador español en la Premier League para conseguir un traspaso millonario.

Pero sin jugar, al menos hasta finales del mes de febrero o marzo, al parecer por un problema en el tendón de la corva, devuelve a Ansu Fati a la casilla de salida, lo que dificulta su puesta de largo tanto con su equipo como con España, que ya ha prescindido de él las suficientes veces como para empezar a pensar en pasar página. Es verdad que, si todo se desarrolla con normalidad, Ansu tendrá una última posibilidad en esta temporada de ser decisivo, pero los precedentes y el tiempo juegan en su contra.

No en vano el jugador ya ha visto su carrera, en las dos últimas campañas, marcadas por un físico endeble en el que las lesiones han sido recurrentes y eso simbra de dudas su futuro, pero no solo eso, sus regresos no han sido fulgurantes, sino lentos y cada vez más alejados de aquel futbolista vertical, habilidoso y potente que veía puerta con mucha facilidad. Si nada cambia, Ansu y el Barça tienen un problema. Canteranos como Balde, Lamine Yamal o el mismo Gavi, así como jóvenes como pedri maldicen la mala fortunadel que fue el estandarte de La Masia.