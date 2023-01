33M, dos Champions y Ancelotti acepta su adiós: saldrá gratis en junio

Como ya os contamos hace unos días en Don Balón, la prioridad del Real Madrid en el mercado de fichajes invernal que se inició ayer mismo no es otra que la de encontrar salida a algunos de los futbolistas que no cuentan para Carlo Ancelotti. En este sentido, los dos nombres prioritarios que estarían sobre la mesa son los de Álvaro Odriozola y Mariano Díaz. Sin embargo, en el caso concreto de este último, el delantero hispano-dominicano no estaría por la labor de dejar el Santiago Bernabéu en enero.

Así lo afirma ABC Deportes que, además, va más allá en lo referente al futuro de Mariano Díaz y confirma lo que ya era un secreto a voces: que el ariete no renovará su contrato con el Real Madrid que finaliza en junio de 2023. De esta manera, el atacante de 29 años de edad pondrá punto final a su etapa en el conjunto merengue, después de cinco temporadas consecutivas y será libre de negociar un fichaje (con su respectiva prima de traspaso) a coste cero con cualquier club del mundo.

De esta manera, Mariano Díaz pondrá fin a su vinculación con el Real Madrid, confirmando un pequeño fracaso de Florentino Pérez que, cabe recordar, decidió repescar a Mariano del Olympique de Lyon por 33 millones de euros (si bien a la práctica solo se pagaron 14) y después de que el delantero hubiera maravillado en la Ligue 1 anotando 21 goles con les Lions. Un rendimiento influyente, pero que, desde luego, no pudo replicar en Madrid.

A pesar de que llegó con un estatus de hombre gol, como comentamos, el futbolista nacido en Premià de Mar no pudo dar con la tecla para volver a su nivel y, progresivamente, el delantero se fue apagando, pasando de ser el segundo ariete centro del equipo a convertirse en la alternativa desesperada para tratar de sacar buenos resultados en los últimos minutos de partidos complicados. Eso sí, en su palmarés personal, Mariano Díaz podrá presumir de haber ganado 2 Champions League con el Real Madrid (en la temporada 16/17 y en la 21/22), además de 3 ligas, 2 Supercopas de España, 2 Supercopas de Europa y 1 Mundial de Clubes, entre otros títulos.