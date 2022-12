Carletto presiona a Florentino: sí puede haber 2 movimientos en enero

Es muy complicado, casi imposible, que el Real Madrid se lance al mercado de fichajes invernal con pretensiones de reforzar su plantilla; es más, solo harían tal cosa y no es segura, si durante estos próximos partidos de enero hubiera una grave lesión de uno de los pilares del equipo. Pero eso no significa que el Madrid no vaya a moverse en la ventana de transferencias de enero, de hecho, a través de Carlo Ancelotti está impulsando dos salidas.

Una, la de Álvaro Odriozola, que podría acelerarse en los próximos días con una clara dirección: la Serie A, donde tiene mejor cartel que en otros lugares. En este sentido, se apunta desde Italia a un posible interés de dos grandes equipos en el jugador, como son el AC Milan de Stefano Pioli y la AS Roma de José Mourinho. Recordemos que el jugador es el primero que quiere marcharse ya que es el único futbolista que aún no ha contado con minutos en la plantilla que comanda Carletto.

A la vez, cabe decir que su buena temporada en la Fiorentina le ha generado la credibilidad suficiente en Italia para que estos clubs se interesen por su situación, en la que, dicho sea de paso, el Madrid pondría mucho de su parte para deshacerse de un jugador que no ha funcionado nunca en la entidad merengue y que, por cantidad de traspaso, ha sido una de las grandes decepciones del mercado en la última década.

Y quizá aún más intensas son las ganas del club en deshacerse de Mariano Díaz, con el que no se cuenta desde hace varias temporadas y que, además, nunca se ha abierto a cesión alguna. Con el hispano-dominicano hay malestar en la entidad ya que ha tenido opciones de salir y las ha rechazado todas para seguir cobrando su alta ficha sin contar con protagonismo alguno. Y sorprende esta decisión del delantero porque ha dejado ir años preciosos de una carrera que podría haber sido mucho más fructífera, pero también porque, como se ha filtrado, ha intentado renovar con el club blanco, acrecentando este estatus inmovilista que siguen sin entender (y sin gustar) en Chamartín. Si hay un jugador al que el Madrid no renovará bajo ninguna circunstancia ese es Mariano.