540M y el Bernabéu quiere más, por ejemplo, el fijo de La Roja que puede acabar con el eterno rival

La tormenta por la falta de creatividad en la medular del Real Madrid, algo que es flagrante desde el comienzo de temporada, ha estallado como suele ocurrir en el club, cuando los resultados no llegan, y si encima esto sucede con una derrota, además en la Champions League, más. Por eso el Madrid y Ancelotti se ven obligados a reconciliarse con su público hoy (21.00, hora española), pero sobre todo los tres cracks de 540M, ávidos de un golpe de efecto.

Recientemente Erling Haaland ha dejado atrás a los tres jugadores del Real Madrid con una tasación de 180 millones de euros (Transfermarkt), es decir, 540M, como son Kylian Mbappé, Vini Jr. y Jude Bellingham, tres figuras llamadas a tirar del carro blanco y que, sin embargo, están puestas en entredicho por su pobre nivel. Todos ellos saldrán de inicio en el último duelo liguero antes de un nuevo parón de selecciones; por tanto, un partido clave tras la derrota ante el Lille.

Por otro lado, el Barça saltará a Mendizorroza (mañana, 16.15, hora española) con dos avisos: uno, el blanco, que si consigue los tres puntos ante el Submarino Amarillo les habrá alcanzado en la tabla; el otro viene dado precisamente por el último choque fuera de casa de los azulgranas, donde los de Hansi Flick cayeron goleados quedándose a tres puntos del equipo capitalino. Pues bien, los blaugranas, repiten escenario de esos que empujan y pueden comerse la bisoñez, por lo que intuimos que el alemán no volverá cometer ese error ¿O Sí?

Ni Real Sociedad ni Atlético de Madrid llegan en buen momento al duelo que cierra la jornada 9 en LaLiga EA Sports (mañana 21.00, hora española), ya que ambos cayeron en competición europea, en el caso de los rojiblancos, de forma catastrófica, de modo que los equipos que han de funcionar bajo la manija de Zubimendi y Gallagher están obligados a sacar tres puntos. Y los dos jugadores toman peso en Europa de forma renovadora para ellos. Curiosamente el que ya es pivote titular de España tras la lesión de Rodri, Zubimendi, empieza a sonar para equipos como el Madrid o el City justo cuando va a tomar las riendas de La Roja; como el futbolista inglés, cuyo nuevo estatus en el Atlético le devuelve peso en los three lions.

Your #ThreeLions are locked in. 🔒 pic.twitter.com/90iH1KMwwk