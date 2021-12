6 puntos negros apagan la Navidad del Bernabéu: el mercado, una opción

Cuando ponemos el foco en 6 jugadores que pueden hacer más oscuras las navidades al Real Madrid y a los hinchas del Santiago Bernabéu no introducimos a otros tantos, como Gareth Bale, Miguel Gutiérrez y Antonio Blanco, que no están contando con minutos y que sin embargo muy difícilmente podrán abandonar antes de verano la disciplina merengue. No así el caso de esta media docena de compañeros del galés y los dos canteranos, los cuales sí podrían dar la sorpresa en la rampa de salida.

Y es que no solo la falta de minutos sino también de hueco hacen muy poco probable que al menos 4 de estos 6 jugadores vayan a tener más y mejor acomodo en la plantilla de ahora en adelante y hasta el final de temporada. Isco Alarcón, Jesús Vallejo, Marcelo y Mariano Díaz, cada uno con unas circunstancias específicas, tendrán muy complicado sacar la cabeza y por tanto son posibles ventas de cara al mercado que se inicia el 3 de enero.

También pueden ser parte de esa ventana Eden Hazard y Dani Ceballos, aunque al menos con estos dos jugadores sí que hay interés en que obtengan minutos en los próximos partidos. Con todo y más y pese a que la situación del belga y el sevillano sea netamente mejor que la de los otros cuatro, lo cierto es que en las oficinas del Santiago Bernabéu se está muy atento a cualquier posible oferta que llegue por cualquiera de ellos.

La diferencia entre los 4 primeros y los 2 últimos es notoria, ya que unos han estado disponibles físicamente y han tenido momentos más que de sobra para obtener una oportunidad que nunca han conseguido ganarse, mientras que los otros dos arrastran lesiones que les han dejado en el vagón de cola de las rotaciones (Ceballos de hecho sigue recuperándose). Eso sí, de no haber caídas, como la de Karim Benzema, tendrán complicado jugar.

Dicho de otra manera, si llega una oferta atractiva desde enero por cualquiera de ellos, el Madrid la estudiará, ya que ninguno es imprescindible: han perdido ese estatus.