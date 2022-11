80M y Ancelotti garantiza ser campeón: Vallecas y 111 kilos, oro puro

El Real Madrid juega hoy en Vallecas (21.00, hora española) un durísimo partido que sin embargo puede traer consigo un premio muy resaltable, un paso adelante inestimable que situaría a Carlo Ancelotti a un paso de volver a salir campeón. Cuatro días serán clave para ello, y el de esta noche es un salto crucial. Luego llegará el Cádiz, el jueves (21.30, hora española), en el Santiago Bernabéu, y, con ambos retos en el bolsillo, el técnico italiano lo habrá conseguido con ‘solo’ 80 millones.

Evidentemente hablamos de los dos partidos que le quedan el Real Madrid para dar por concluida esta primera fase de la temporada antes del Mundial, donde, de ganar ambos, superaría al Barça y se quedaría como virtual campeón de invierno. Es verdad que aún restaría, justo después del Mundial, ya en el mes de diciembre, otro partido antes del habitual parón navideño en LaLiga, que en el caso del Madrid es ante el Real Valladolid, pero dadas las especiales circunstancias de esta temporada, estas dos jornadas marcan dos fases bien diferentes de la 22/23. Y sí, con una inversión de solo 80 millones, hecha en Aurèlian Tchouameni (Rüdiger llegó gratis) el Madrid volvería a ser el mejor; a todas luces, una gestión impecable. Oro puro.

El Madrid ya lo consiguió en la campaña 21/22, donde su superioridad con respecto al resto de contrincantes fue muy llamativa. Esta campaña, por el contrario, el Barça, pese a sus deslices, está y va a estar ahí, como está demostrando con sus números y su regularidad, lo que en exigirá al Madrid no ceder más puntos si quiere mantener el liderato. Y, como decimos, el de hoy en Vallecas es un reto enorme, porque el Ray es uno de esos equipos que venden muy cara su derrota. Por entonces, en la campaña pasada, el Madrid ganó casi todo habiendo invertido 31 kilos en Eduardo Camavinga, lo que dio más valor a lo conseguido por Ancelotti. Esta campaña, como decimos, el Madrid haría lo propio, pero contando solo al otro francés de la medular. O lo que es lo mismo, con una inversión de 111 millones, con los que consiguió cuatro jugadores (Alaba, Camavinga, Tchouameni y Rüdiger) el Madrid estaría más cerca de revalidar título liguero.

En lo deportivo, de nuevo esta noche el Madrid no podrá contar con su hombre gol, un Karim Benzema que ya se ha perdido los mismos partidos que toda la temporada pasada. Tampoco contará con Antonio Rüdiger, con una sobrecarga en la cadera, ni con Toni Kroos, expulsado en la anterior jornada; es decir, tres piezas fundamentales parta Carletto. Ahora bien, si el hecho de estos dos partidos en el que ponemos énfasis en estas líneas marca un antes y un después en la presente temporada del Madrid, no es un asunto que no tengan en cuenta los jugadores, los cuales tratarán de volver a quitarle el liderato a un Barça que con su victoria frente al Almería (2-0) superó en dos puntos al Madrid (los culés tienen 34). El Madrid solo tiene un objetivo: superar al Rayo y al Cádiz y con sus 80 kilos de inversión volver a salir campeón de invierno.