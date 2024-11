A Ernesto Valverde le avisan de la acusación más grave contra Nico Williams

Ernesto Valverde creía hasta hace bien poco que conservar a Nico Williams era algo complejo pero posible, sin embargo, podría haber un obstáculo. Uno muy grande. Nos dicen que habrían avisado al txingurri que el extremo y su entorno estarían obrando por su cuenta y a espaldas del club por el futuro del jugador.

Estas informaciones, sobre las que no hay confirmación por parte del jugador, sitúan a Nico hablando con otros clubs sobre sus propuestas, donde Real Madrid, FC Barcelona, Arsenal y Manchester City estarían entre esos implicados en estas conversaciones, lo que equivaldría a tener la decisión tomada de cara a la ventana del verano 2025 en LaLiga EA Sports.

Un paso a un lado de Nico Williams

Para el seguidor rojiblanco la negativa de Nico a marcharse este verano tendrá como prueba irrefutable de su amor incondicional al club bilbaíno durante el próximo verano, que será cuando volverán a la carga por él, ya plenamente contrastado, y, por tanto, tendrá que decidir desde su nuevo estatus de estrella del Athletic y LaLiga.

Pues bien, dicen esas voces que Nico ya habla con otros clubs porque tienen más o menos claro que se marchará en junio (o en el mercado estival) en busca de un salto de calidad en su carrera, amén de un contrato más jugoso.

Nada que reprochar

Valverde cree que, si esto es así, si el jugador busca una salida y dar ese salto no hay nada que reprocharle salvo que no deje constancia de su deseo de marcharse, sobre todo para que la entidad de San Mamés tenga capacidad de reacción en el mercado a tamaña pérdida.

Hay otras fuentes que dicen lo contrario, que sí habla y piensa en las ofertas que le llegan pero que no ha tomado una decisión aún, no ya en cuanto a los equipos que lo tientan, sino también en si se marchará o no. Sea como fuere, este culebrón, lejos de silenciarse durante el pasado verano no ha hecho sino avivarse; el acoso y derribo es bárbaro.