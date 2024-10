A Simeone le estalla el caso que acosará a Sorloth y Julián Álvarez: implicados PSG y Liverpool

El Atlético de Madrid afronta esta semana con relativa calma a la espera de una reacción del equipo ante el Lille tras la debacle de Lisboa, contra el Benfica (4-0), en el último duelo disputado de la Champions League. De modo que cualquier clase de distracción puede ser peligrosa, como en la que se ha metido el Cholo Simeone.

Un síntoma de que el rendimiento actual de Samu Omorodion, tanto en el Oporto como en la Selección Española de Fútbol Sub-21, así como sus palabras sobre el Atlético de Madrid han y están doliendo en el Riyadh Air Metropolitano lo ha constatado el mismo técnico argentino, quien ha querido entrar al trapo de las declaraciones del internacional español, negando que la salida del jugador del club rojiblanco durante el pasado verano fuera tal y como la describió el melillense.

Samu Omorodion adding another two to his tally 💙🤍@FCPorto | #UEL pic.twitter.com/RgPBCFCAl4