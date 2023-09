Acabaron con CR7 en Portugal y Xavi les da las llaves de Pedri y Dani Alves en este nuevo Barça

El final del pasado mercado de verano del Barça, vino marcado por dos últimas incorporaciones de última hora con las cesiones de Joao Félix y Joao Cancelo, que llegaron para añadir más pólvora al ataque culé y para cubrir, en especial el lateral derecho, una posición que llevaba casi una década sin dueño, desde que Dani Alves abandonó el club. En este sentido, el partido ante el Betis puede suponer el estreno de ambos como titulares en el renovado 11 de Xavi.

La lesión de Pedri abre las puertas

La llegada de Joao Félix a can Barça no fue para sentar ni echar a ningún jugador, el luso llegó para sumar y ser un apoyo más en una plantilla donde la calidad no abunda y el talento del portugués puede ser clave. En este sentido, el ex del Atlético de Madrid apunta a ocupar el hueco que deje Gavi al permutar para jugar en la posición que deja libre Pedri, siendo Joao el falso extremo, haciendo las veces del mismo Gavi.

Dicha demarcación apunta a ser favorable para Joao, que se siente a gusto en la mediapunta, posición muy cercana a la que ocuparía jugando en el vértice del cuadrado que dibuja Xavi con su habitual esquema en el Barça, dando así una muy buena oportunidad al joven talento proveniente del Atlético de Madrid.

Cancelo, la gran esperanza para acabar la pesadilla

Como ya hemos contado en Don Balón, el lateral derecho ha sido, durante casi una década, un contante dolor de cabeza para el Barça. Desde que Dani Alves dejó el club, nadie ha sido capaz de hacerse definitivamente con el carril derecho. Algo que en el Barça esperan que haga un Joao Cancelo que llega siendo considerado uno de los mejores del mundo en dicha posición.

Por otro lado, tanto Félix como Cancelo llegan de un muy buen parón con Portugal, donde, junto con los otros cracks lusos dejaron muy en evidencia a Cristiano Ronaldo, que tras abandonar la concentración, dio paso a la mejor versión del combinado portugués.

Así pues, en el Barça ya hay cierta ilusión para dar rienda suelta a dos fichajes de última hora que han acabado por ser, dos de los más ilusionantes jugadores que hay esta temporada en el conjunto blaugrana.