Acuerdo de Jürgen Klopp a espaldas de Ancelotti por el crack blanco: ¡100M y acerca a Kylian Mbappé!

En el seno del Liverpool, con Jürgen Klopp a la cabeza, se ha dado luz verde a una posibilidad que se esboza en el club red y que tendría como destinatario a uno de los jugadores favoritos esta temporada de Carlo Ancelotti en el Real Madrid, un futbolista joven, con un precio de tasación de 100 millones de euros y que, sin embargo, serviría para facilitar la entrada de Kylian Mbappé en el club blanco en la campaña 24/25.

Conjeturas… aunque factibles

Es verdad que las informaciones al respecto no son más que conjeturas, sin embrago OK Diario ha asegurado que esta posibilidad existe. Y en cierta forma es entendible si tenemos en cuenta el rendimiento y la progresión Rodrygo Goes, el jugador señalado como objetivo del Liverpool, y, a la vez, el problema que supone para él que el Madrid concrete el posible fichaje del jugador francés del Paris Saint-Germain. Pero no solo el 7 de Bondy es un problema para el sudamericano, también la llegada de Endrick, el jovencísimo jugador del Palmeiras que está firmado por el Madrid y se unirá al equipo blanco en la campaña 24/25.

Un precio enorme

En este asunto pesan dos cosas para hacer factible la operación, lo económico y lo deportivo, y ambas son más que plausibles. Sobre lo primero, hablamos de un precio de salida por Rodrygo de 100 millones de euros, una cifra que podría incrementarse y que sería la venta más lucrativa de la historia del Real Madrid. Con ello se facilitaría mucho la entrada de jugador en Chamartín del PSG y de algún objetivo más, como Alphonso Davies.

Aunque si hay un tema que pesa sobre esta posibilidad abierta por los reds es lo deportivo. Sobre el esquema actual de Carletto, Vinicius y Bellingham suelen compartir espacio con el de Osasco en el once, un puesto, el suyo, que pasaría a manos de Mbappé. Y no solo eso, además habría que sumar a la ecuación a Arda Güler y Endrick, al que en el club se quiere potenciar. Si a eso unimos a Joselu o Brahim, la venta millonaria de Rodrygo podría ser un buen movimiento por parte del Madrid, y el Liverpool, que también lo ve así, está interesado en ser el comprador.