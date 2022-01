Al Barcelona se le puede ir otra de sus grandes promesas a la Premier

Continúan los rumores de salida en el FC Barcelona. La necesidad de vender para obtener la suficiente liquidez para poder seguir afrontando fichajes, presentes y futuros, e incluso inversiones tan altas como la de Erling Haaland, necesitan de una salud económica más que notable para poder llevar a cabo los objetivos que pretende Joan Laporta para hacer renacer al Barsa.

Frenkie de Jong es el último nombre en salir a la palestra. En neerlandés llegó hace tres temporadas a can Barsa como fichaje estrella, a la par que Pjianic, para hacer olvidar a Iniesta y rivalizar en el centro de campo con Sergio Roberto, Busquets o Coutinho. Las dos primeras temporadas del ex del Ajax han sido de un alto rendimiento, pero esta tercera campañana no está siendo la deseada por parte de ninguna de lar partes, club y jugador. La aficón empieza a mostrar sus primeras críticas al mediocentro y todo ello hace que los equipos europeos escriban en sus agenda su nombre.

Uno de los equipos que más interesados en contratar al futbolista es el Chelsea. El club inglés estaría disupuesto a ofrecer al conjunto catalán 40 millones de euros por hacerse con los servicios del centrocampista neerlandés. Los ´blues´ sabedores de la necesidad de hacer caja de los blaugranas quieren aprovecharsde de esta situación y firmar a uno de los mediocentros con más talento y visión de juego del momento. Otro de los equipos que anda detrás del jugador del Barcelona es el Bayern de Munich, el cuál busca reforzar una de las zonas más castigadas de su equipo como es la medular y por ello ya ha empezado a hacer pesquisas sobre el jugador.

Hay que recordar que Frenkie de Jong llegó al Barcelona procedente del Ajax de Amsterdam por la cantidad de 75 millones de euros, y que actualmente su valor de mercado, según refleja Transfermarket es de 70 millones de euros. El FC Barcelona lo tasa en 60 millones y el Chelsea ofrece 40 millones.

El Mercado de fichaes está en activo y todo puede suceder en en equipo con tanta de necesidad de generar beneficos por ventas como de realizar fichajes para no quedarse atrás en su eterna lucha con el Real Madrid.