Alaba y Nacho ya tiemblan: un central galáctico es la prioridad de Florentino con Davies y Mbappé

Tras una temporada marcada por las constantes lesiones en la posición de central, el Real Madrid se ha decidido a no permitir que una situación de este calibre vuelva a suceder. En este sentido, desde la directiva blanca, han designado el fichaje de un zaguero de primera línea mundial como una absoluta prioridad, siendo Leny Yoro la primera y única opción en el mercado, ya que según cuenta Fabrizio Romano los blancos ya habrían contactado con el entorno del jugador.

El francés está siendo una de las grandes revelaciones del año en Ligue 1 donde está brillando, no solamente por su portentoso físico con el que es una máquina de ganar duelos, sino también por una excelente salida de balón, aspecto en el que los zagueros blancos, pese a no ser incapaces, no son especialistas como sí que lo sería un Leny Yoro que de llegar al Real Madrid, lo haría siendo el mejor central con el balón en los pies.

¿Fichaje y directo al once?

Pese a las indudables cualidades del francés, la gran pregunta con su fichaje reside en si sería titular nada más aterrizar en Chamartín o bien, sobre su posible rol bajo las órdenes de un Ancelotti que ha mostrado plena confianza en Rüdiger, Militao y Alaba. Pues, de aceptar la oferta de Florentino Pérez, Leny Yoro no lo haría para ser el cuarto central del equipo jugando los partidos menos trascendentes.

Es ahí donde las edades entran en juego. Y es que, tanto Nacho, como Rüdiger y Alaba ya superan la treintena, fase en la cual el Real Madrid comienza a reducir riesgos en cuanto a las renovaciones de sus jugadores. De modo que, la juventud de Yoro jugaría mucho en su favor, pues en Chamartín han comenzado a valorar la edad mucho más que otros aspectos.

Así pues, pese a haber mostrado un gran rendimiento a lo largo de los años, las lesiones y las edades de todos los actuales centrales del Real Madrid los hacen susceptibles de perder el puesto en favor de un Leny Yoro que, de llegar, se convertiría en el cuarto fichaje galáctico después de Mbappé, Alphonso Davies y Endrick.