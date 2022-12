Alejandro Balde, peligro real: Mendes acelera y Laporta, en alerta

El mismo Alejandro Balde reconoce que quiere seguir en el FC Barcelona y que su deseo es continuar durante muchos años, sin embargo ni él ni su entorno, con Jorge Mendes a la cabeza, ni siquiera el Barcelona, pueden asegurar tal cosa, básicamente porque al jovencísimo lateral le llueven esbozos de ofertas de la Premier League mucho más jugosas que la culé y el futbolista, que acaba contrato en 2024, tiene la sartén por el mango en las negociaciones.

Lógicamente, como ocurriera con Frenkie de Jong u Ousmane Dembélé, con el carrilero hablamos de un problema económico, de esos que fuerzan a todas las parteas a llevar a cabo esfuerzos hasta que una de las aristas se rompe. Por un lado, está el Barça, que básicamente quiere que el canterano siga, ya que de hecho Xavi Hernández lo está usando como jugador titular por delante de Jordi Alba y Marcos Alonso, pero eso no es tan sencillo. Ni barato. Y hay más.

Jorge Mendes, agente del jugador, desea que el Barça se rasque el bolsillo por un futbolista con una proyección de las que hay pocas en su posición en el mundo del fútbol. No en vano, de hecho, ya ha ido con la Selección Española convocado a un Mundial. A sus 19 años, Balde, cree el agente portugués, es una de las tres mejores piezas del planeta por la izquierda a su edad, lo que exige un desembolso acorde a esa exclusividad.

Y que es precisamente el tipo de caché que, al parecer, sí quieren darle en Inglaterra, al menos el Chelsea y el Manchester United, ambos pendientes de hacerse con el carrilero. Recordemos que el futbolista de La Masia acaba contrato con el Barça en 2024, lo que eleva su caso a uno de los primeros órdenes del club blaugrana, ya que no quieren llegar en can Barça a la 23/24 con el lateral siendo agente libre. Ahora bien, como decimos, hay clubs interesados y el Barça debe pagarle como un elemento exclusivo, de lo contrario Mendes mirará otras vías que, por ahora, el jugador prefiere no escuchar.