Alemania avisa al Madrid con el fichaje del tesoro más preciado: ¿Adiós a la joya de la fábrica?

En el Real Madrid se acerca un momento de ilusión y miedo, la fase donde a los canteranos se les quedan pequeñas las categorías inferiores y todavía no están del todo listos para entrar en el primer equipo, donde no contarían con suficientes minutos. En estos momentos es fundamental que los jugadores sean pacientes y que aguarden su momento, algo que no siempre sucede. En este sentido, el caso Sergio Arribas es el más urgente.

El delantero formado en la cantera del Real Madrid cumplirá 22 años en septiembre y se ve preparado para saltar a la élite, sea vestido de blanco o en otro equipo. En este sentido, según la información de BILD son nueve los equipos alemanes que ya se han desplazado a la capital española para dar seguimiento del canterano blanco junto con otras joyas como Álvaro Rodríguez, el goleador uruguayo que también ilusiona a todo el madridismo.

Y es que Arribas es un talento realmente especial, sus números no mienten y, pese a no ser delantero centro, ha sido capaz de marcar 21 goles y repartir 7 asistencias en lo que va de temporada, incluyendo un tanto en la pasada edición del Mundial de Clubes, su primer tanto oficial con el equipo de su vida.

Arribas es consciente de que jugar en el primer equipo está muy caro, la plantilla está repleta de talento en la parcela ofensiva, ya que los extremos están más que consolidados con Vinicius y Rodrygo y la mediapunta es una posición que no existe en este Real Madrid. Todo ello conllevaría que Arribas se convierta en un suplente demasiado habitual para su edad, ya que los jóvenes deben estar en el campo para madurar.

Ante esta situación, la opción ideal para todas las partes sería la de buscar una salida para Arribas que garantice su regreso a Chamartín, bien sea mediante una cesión simple o una venta con opción de recompra.