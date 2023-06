'Alerta Bernabéu', con Gavi y España de fondo: Modric acepta, pero tras Hazard puede haber otra fuga

El Real Madrid ya ha tomado la decisión de quedarse con Dani Ceballos para las próximas temporadas, pero también ha hecho lo propio con Luka Modric y Toni Kroos; lo que unido a las continuidades, lógicas, de Eduardo Camavinga, Aurélian Tchouameni y Fede Valverde, todos ellos jugadores de la medular y por tanto rivales por un puesto en el once del sevillano, y la probable contratación de Jude Bellingham en el próximo mercado de fichajes, hacen que haya siete centrocampistas para, según el esquema de esta campaña, tres plazas. Es decir, escaso hueco para el ex de Betis y Arsenal, que además se ve influido en su decisión por su lío en la Selección Española con Gavi, jugador del Barç; un lío que lo ha hecho caer de la lista, en parte porque no es titular en el Madrid, cosa que sí es el blaugrana en el FC Barcelona.

Desde fuentes cercanas al club se asegura que se le ha ofrecido a Ceballos una renovación con tres años de contrato, el problema, argumentando en las líneas iniciales, es que Ceballos sabe cuáles son las intenciones del club: en 2024 la entidad se quedará posiblemente sin Modric y Kroos, lo que obligará a tener otros planes alternativos, siendo Ceballos cabeza de lista, pero, claro, aun aceptando que en tal fecha pueda ser más relevante en el equipo, tanta competencia le quita demasiado protagonismo y el horizonte, siendo optimistas, es demasiado lejano.

Desea quedarse, pero las garantías son escasas

Dicho lo cual, la intención de Ceballos ha sido siempre la de quedarse en el Madrid, sin embargo, es un jugador que genera mucho interés en el mercado de fichajes y no solo en clubs de LaLiga, lo que le permite un amplio abanico de posibilidades, de ahí que se lo esté pensando. Es más, algunas voces argumentan que no está del todo convencido por el fichaje de Bellingham, básicamente por lo argumentando antes y que es una perogrullada: si el inglés, es fichado, llegará para ser titular.

Así las cosas, tras las cuatro salidas confirmadas -léase, Mariano Díaz, Karim Benzema, Marco Asensio y Eden Hazard- y la ratificación de que Nacho se quedará, posiblemente por dos temporadas, el problema del Madrid puede venir por Ceballos, que esperará al mercado para saber cuál será su rol antes de dar el OK al club de Chamartín. Y aquí los tiempos son importantes, ya que los blancos quieren cerrar a Bellingham cuanto antes, Ceballos espera una aclaración más o menos rauda y el Madrid lanza las ofertas de renovación con fecha de caducidad. Asimismo, Ceballos se ha quedado fuera de la lista de Luis de la Fuente para la disputa de la Final Four de la Nations League tras su choque con Gavi, un fijo, y eso, siendo favorito del técnico, es una declaración de intenciones de este: pese a gustarle, si no juega en el Madrid no irá. En definitiva, Pese al Real Madrid el acuerdo con el futbolista andaluz no está hecho.