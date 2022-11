Piqué y el Real Madrid dan otro giro a las palancas de Xavi y Laporta

La derrota del Real Madrid en Vallecas (3-2), primera de la temporada en LaLiga para los blancos, deja al FC Barcelona de Xavi Hernández como líder en solitario de la competición doméstica hispana, es decir, con los deberes locales hechos sobre la proyección realizada en verano. De ahí que, en tiempos revueltos en la ciudad condal, con la marcha de Gerard Piqué y la eliminación de la Champions League, quizá Xavi y Laporta den otro giro impensable a las palancas.

Es verdad que el Barça tiene hoy una durísima salida en El Sadar (21.30, hora española) que puede echar por tierra lo logrado frente al Almería (y por extensión lo conseguido por el Rayo en Vallecas sobre los de Carlo Ancelotti), pero lo cierto es que si dejamos de lado -si es posible tal cosa- la caída en la Liga de Campeones, el Barça se acerca al objetivo proyectado que hemos descrito: superar al Madrid antes del parón por el Mundial.

Por eso la posible incorporación de un central en sustitución de Piqué, que se pretendía financiar con el dinero que precisamente dejará el capitán al evitar el pago de su salario, u otro refuerzo en la medular, ambas ideas fijadas en la hoja de ruta de la dirección deportiva, quizá se postergue a verano, ahorrando ese gasto y tirando el resto del curso con lo que tiene el entrenador en la plantilla, que no es poco.

Esta medida llegaría como imitación a la adoptada por Florentino Pérez y el Real Madrid en otras ocasiones en circunstancias similares, lo que no le ha salido mal a los blancos. De esta forma podrían en can Barça seguir con la línea inicial con Iñigo Martínez, que llegará gratis en junio y no mediante un pago precipitado ahora al Athletic Club de Bilbao, y se podrían probar nuevas fórmulas con los elementos existentes y de La Masía en la medular. Las recuperaciones de Koundé, Christensen, Ronald Araújo o Franck Kessié, unido a un ataque de lujo, son piezas contrastadas y suficientes para luchar por los tres títulos en juego sin necesidad de volver a pasar por el mercado.

De modo que si bien esta posibilidad que apuntamos no está cerrada -ya que hay que esperar al Mundial y ver si hay lesiones-, sí se sopesa ya en el Camp Nou. Quizá el ahorro sea pertinente y hasta beneficioso.