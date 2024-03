Ancelotti aplaude la última firma de Florentino Pérez: en la 24/25, la leyenda seguirá en Chamartín

Pese a que Florentino Pérez lleva ya meses planificando y trabajando en la construcción de la plantilla de la próxima temporada. El presidente del Real Madrid sigue teniendo varios hilos pendientes de resolver. En este sentido, con el futuro de Luka Modric todavía sin decidirse, los blancos ya habrían alcanzado un acuerdo para traer de vuelta a otra leyenda blanca en la temporada 24/25. Se trata de Toni Kroos, que según han informado Fabrizio Romano y AS, seguirá un año más en Chamartín.

🚨⚪️ EXCLUSIVE: Toni Kroos will stay and continue at Real Madrid as new one year deal until 2025 is set to be agreed!



Direct talks between Kroos and Real on contract and it’s now just a formality to sign, imminent.



Super season again for Kroos at Real and also with Germany now. pic.twitter.com/8DSMUToDs5