Ancelotti confunde al vestuario: sienta a Joselu, Modric, Brahim y al as ante el Barça, adiós a 111M

A día de hoy, pese a que Luka Modric ya no es titular indiscutible para Carlo Ancelotti, el italiano no termina de confirmar y creer en el plan por el que apostó con fuerza el Real Madrid en las últimas ventanas de transferencias, y eso que hablamos de dos de los jugadores jóvenes más maduros y prometedores del globo, que, en conjunto, le costaron a la entidad blanca 111 millones de euros. Pero, hoy por hoy, el croata, Brahim, Joselu y Eduardo Camavinga no están para su entrenador para formar en el once ante el Barcelona.

Dudas, muchas dudas

La idea del Real Madrid con el fichaje millonario de Jude Bellingham era aportar, junto a su nuevo mediapunta, a tres jugadores del máximo recorrido físico y técnico, algo que solo puede llevarse a cabo con Aurélian Tchouameni, Camavinga y Fede Valverde, pero Carletto, que ya no fía a Modric la posesión y control del esférico, rompe esta idea e introduce a un Toni Kroos que, bien es cierto, está siendo de lo mejor del equipo en este arranque liguero. Pero, claro, eso obliga al transalpino a decidir entre los dos jugadores franceses, y por algún motivo en esa disyuntiva es el ex del Rennes el que sale siempre perjudicado.

Y sí, esto trata de una lucha entre dos jugadores de la misma nacionalidad que pelean por ser algo parecido al pivote defensivo del equipo, y, como decimos, para Carletto esa función la desempeña mejor el ex del Mónaco, vayan ustedes a saber la razón. Porque, ¿es acertada esta decisión? Camavinga es un jugador mucho más dotado técnicamente que su compatriota, tanto en conducción como en la distribución, y además es superior a Tchouameni en la recuperación de balones, aunque por el contrario quizá sea inferior en orden, balones aéreos y en cubrir amplios espacios. Y esto último supera a lo primero para el míster. Por tanto, podemos asegurar que, con esta idea, Carletto apuesta por la seguridad defensiva y el orden en detrimento del control del esférico y la mayor capacidad de agresividad y velocidad en la construcción de la fase ofensiva. O lo que es lo mismo, el Madrid será ante el Barça más lento y previsible, pero también más ordenado.

Otra opción, pero tampoco

Por supuesto el gran comodín de Carlo Ancelotti para mantener contento a uno de los jugadores que más y mejor ha rendido en los últimos tiempos, como es Camavinga, ha sido darle la titularidad en el carril izquierdo, pero para el Clásico va a postar por Ferland Mendy, lo que deja sin hueco a un jugador galo que se ha ganado como pocos ser titular y sin embargo arrancará en el banquillo como Modric, Brahim y Joselu.