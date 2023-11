Ancelotti da las gracias por el fichaje en 2019: top mundial y verdugo de Asensio, Joselu y Brahim

No vivió su mejor arranque de temporada, pero Rodrygo Goes ya se ha convertido en lo que Carlo Ancelotti y los aficionados del Real Madrid esperaban del crack brasileño: uno de los futbolistas que acostumbren a marcar las diferencias en cada encuentro que disputa el equipo.

Hay que mencionar que muchas de las críticas recibidas por Rodrygo en este primer tramo del curso fueron ligadas a la lesión de Vinicius. En ausencia del brasileño, todas las miradas apuntaron al exfutbolista del Santos como gran referencia del equipo, pero las prestaciones de este ni de lejos hicieron balance a esas expectativas depositadas.

No obstante, si ya Rodrygo venía encadenando muy buenas actuaciones antes del parón internacional, contra el Cádiz se consagró como el futbolista de ataque más en forma de la plantilla de Ancelotti y el hombre al que deben buscar sus compañeros para generar peligro constantemente.

Y ojo, este buen rendimiento de Rodrygo Goes no solo choca de lleno con las actuaciones realizadas en los dos primeros meses de la campaña, actuaciones que incluso habían comenzado a destapar la posibilidad de buscar el traspaso del brasileño el próximo verano, pero no ha tardado el ‘11’ en dilapidar esas dudas.

Llegó en 2019 al Santiago Bernabéu y su exhibición ante el Cádiz, anotando dos de los tres goles firmados por el Real Madrid, no solo supone un motivo de orgullo para Ancelotti de cara a mantener vivas la esperanzas de ganar todos los títulos posibles en su última campaña en el club, sino que también tiene consecuencias importantes en la actual plantilla… y en la anterior.

Marco Asensio vivió a la sombra de Rodrygo Goes durante su etapa final en el conjunto merengue y esto terminó provocando que el balear viera con buenos ojos su salida del equipo aprovechando su expiración de contrato. Eso sí, a día de hoy, sin Asensio ya en el equipo, son Brahim Díaz y Joselu los dos futbolistas que acusarán la importancia de Rodrygo en el proyecto, aunque con la lesión de Vinicius tendrán bastantes minutos en el próximo mes y medio.

Con eso y más, a su regreso, si Rodrygo mantiene este excelso nivel, perderán sus opciones de afianzarse como titulares de forma sistemática.