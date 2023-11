Cogió el avión a Madrid junto a Hazard y Rodrygo y avisa a Florentino: su venta, error imperdonable

Las lesiones habitualmente tienden a empañar la carrera profesional de muchos futbolistas de élite y el caso de Ferland Mnedy bien podría incluirse en este elenco. El defensa del Real Madrid llegó al Santiago Bernabéu en uno de los capítulos de fichajes más exitosos por parte de un Florentino Pérez que no dudó en cerrar la contratación del carrilero galo junto a Eden Hazard, Rodrygo Goes o Éder Miltião, entre otros, aunque ni mucho menos la etapa de todos estos cracks en la casa blanca ha sido brillante.

Hazard anunció el pasado verano su retirada profesional tras cuatro años de calvario en Madrid, pero Rodrygo y Militão son dos pesos pesados en el actual proyecto a pesar de que el central de 25 años se perderá toda la temporada por su grave lesión de rodilla.

Volviendo a Mendy, recordemos que Florentino hizo una fuerte apuesta por el francés abonando 50 millones al Olympique de Lyon para recibir luz verde al traspaso, pero la infinidad de contratiempos físico sufridos por Mendy desde que este se comprometió con el Real Madrid no solo le convirtieron en uno de los jugadores más cuestionados dentro de la plantilla que hoy dirige Ancelotti, sino que le habían situado en la rampa de salida del Bernabéu en 2024… y con un recambio top ya elegido: Alphonso Davies.

No obstante, si la mejor manera de acallar críticas es ofrecer un nivel excelso sobre el terreno de juego, Mendy se ha tomado esto al pie de la letra. Y es que las estadísticas hablan por sí solas con el francés. A pesar de que Fran García comenzó el curso con la entera confianza de Ancelotti, no tardó mucho Ferland en afianzarse como titular indiscutible en ese carril y su último mes de competición, a pesar del parón internacional, ejemplifica a la perfección la importancia que tiene en el equipo: en los tres últimos encuentros disputados por el francés desde el inicio (frente al Sporting de Braga, Valencia y Cádiz), el Real Madrid no ha encajado ni un solo tanto en contra y ha perforado la meta rival hasta en 10 ocasiones.

Esto será fundamental para que Ferland Mendy refuerce su rol como titular y, además, mirando a la temporada 24/25, provocará que Florentino Pérez reconsidere esa venta que podría traducirse en un error garrafal ya que, cuando las lesiones le respetan, el nivel de Mendy le sitúa como uno de los mejores laterales izquierdos de Europa.