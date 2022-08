Ancelotti elige relevo y deja sin opción alguna a Salah y De Bruyne

El Real Madrid levantó el pasado miércoles su 5ª Supercopa de Europa tras vencer por 2-0 al Eintratch de Frankfurt con goles de Alaba y Benzema, con el cual superó los 323 goles de Raúl González Blanco con el Real y se convirtió en el segundo máximo goleador del equipo, solo superador por Cristiano Ronaldo. Tras ello, y mientras el equipo celebraba el título en el Olímpico de Helsinki, Carlo Ancelotti llenó de elogios a su delantero y reclamó un Balón de Oro que cree que se merece más que nadie.

"Es un jugador muy importante, un líder del equipo, estamos aquí por mérito propio y por el suyo, ha marcado muchos goles. Ha acabado bien la temporada y la ha empezado bien y nadie tiene duda que debe ser el balón de oro. Creo que nadie tiene duda, pero en el futbol todo puede pasar”, apuntaba el italiano que aseguraba que Karim Benzema era quien debía de coger el relevo de Leo Messi (que ni siquiera está entre los 30 finalistas) y alzarse con el trofeo el próximo 17 de octubre.

No fue el único integrante del Real Madrid que tras el partido elogió al francés, Casemiro, el MVP del encuentro, también quiso dejar claro quien era su favorito para el Balón de Oro y por qué se lo merecía: “Nosotros la verdad que muchas veces los dos años anteriores no nos fijábamos mucho en Karim porque teníamos un ‘Bicho’ (Cristiano Ronaldo) que marcaba 50 goles por temporada. Siempre hemos dicho que Benzema es el mejor ‘9′ del mundo. Estos dos años ha dado un paso y se ha echado el equipo a la espalda. Está claro que va a ganar el Balón de Oro porque no hay otro como él”, señalaba en el terreno de juego.

En el Real Madrid no existen dudas acerca de quien debe ganar el Balón de Oro pese a que este año, jugadores como Mohamed Salah, Sadio Mané o Kevin De Bruyne han hecho méritos más que de sobra para por lo menos entrar dentro del Top 3 de finalistas. Es cierto que Karim Benzema lo ha ganado casi todo este año y que su influencia en la consecución de estos títulos ha sido enorme, pero como bien ha dicho Ancelotti:” en el fútbol todo puede pasar”.