Ancelotti, en vilo por Toni Kroos: Florentino tiene 3 sustitutos

El momento ha llegado, tras el partido del Cádiz, donde el alemán además anotó uno de los tantos del equipo blanco, el Real Madrid se ha ido de vacaciones. Ahora le toca el turno al Mundial de Qatar y Toni Kroos no irá con la selección germana, el ex del Bayern de Múnich hace mucho que tomó la decisión de retirarse a nivel de selecciones y tendrá uno días de descanso para relajarse y pensar sobre su futuro, ya que, tal y como él mismo ha asegurado en más de una ocasión, decidirá si continuar un año más en el conjunto blanco o no tras la disputa de este torneo y por si eso sucede Florentino Pérez tendría apuntado el nombre de tres futbolistas como posibles sustitutos.

En el Real Madrid son optimistas, creen que aceptará la propuesta que Florentino Pérez le haga llegar. El nivel que ha desprendido este curso en el centro del campo del conjunto blanco nada tiene que ver con el de la temporada pasada. Él siempre ha dejado claro que se retirará cuando ya no se sienta útil o cuando crea que su cuerpo ya no está a la altura de las circunstancias, pero este año está siendo uno de los mejores del equipo de Ancelotti y por eso, Florentino Pérez y el técnico italiano esperan que acabe dando el sí quiero. Pero por si esto no sucede, en Valdebebas manejan tres nombres como posibles sustitutos de Toni Kroos: Milinkovic-Savic, Tielemans y Bellingham.

De los tres, el que más posibilidades tiene de llegar a día de hoy es Jude Bellingham. El centrocampista inglés es una de las prioridades de Florentino Pérez para reforzar la medular del equipo de Ancelotti. Se retire o no Toni Kroos, parece que el jugador del Borussia Dortmund será una de las grandes operaciones del próximo verano por parte del conjunto blanco, aunque el Liverpool no se lo pondrá nada fácil. Los de Jürgen Klopp irán con todo a por el internacional británico y todo apunta a que la operación no bajará de los 150 millones de euros.

Por otro lado, Youri Tielemans parece que será el primero de los tres que se le escape al Real Madrid, ya que, el Daily Mirror asegura que ya ha llegado a un principio de acuerdo con el Arsenal. El último de la lista, Milinkovic-Savic no es la primera vez que suena para llegar al Santiago Bernabéu. El futbolista serbio siempre ha estado relacionado con el conjunto blanco, pero alto precio que ha pedido siempre la Lazio, 100 millones de euros en el pasado y ahora 80, ha echado para atrás siempre ha Florentino Pérez.

En resumen, tres posibles sustitutos por si Toni Kroos decide retirarse, pero como se ha dicho, en el club son optimistas, el alemán ha sido uno de los mejores en esta primera vuelta y en el Real Madrid creen que acabará firmando por un año más.