Quiere volver al Madrid: refuerzo inesperado de Ancelotti por Mendy

Marcelo abandonó el Real Madrid este verano y automáticamente un gran número de candidatos fueron asociados con el lateral izquierdo del Real Madrid. Sergio Reguilón, que ahora milita en el Atlético de Madrid, Marcos Alonso, fichado por el FC Barcelona, o Fran García, del Rayo Vallecano y el mejor posicionado por ser canterano del Real Madrid, fueron los nombres que sonaron con más fuerza, pero al final, no solo no llegó ninguno, sino que además se cedió a Miguel Gutiérrez al Girona. Ancelotti se quedó con Mendy y David Alaba y el sueño de Fran García de volver a vestir la camiseta blanca se apagó, pero no se extinguió.

Fran García sueña con regresar algún día al Real Madrid, así lo ha asegurado el propio jugador en una entrevista al medio de comunicación Relevo:” Siempre lo he dicho y nunca lo he escondido: uno de mis sueños es volver al Madrid. Pero también tengo claras las cosas que quiero ahora mismo y lo que tengo que hacer. El Rayo ha apostado por mí y estoy encantado de estar aquí. Trato de dar lo mejor de mí dentro y fuera del campo, seguir mejorando y ser el jugador que he demostrado hasta ahora”.

Fran García tiene contrato hasta junio de 2025 pero hay que recordar que el Real Madrid aún tiene el 50% de los derechos del jugador. Como ya se ha dicho, este verano se especuló con su posible regreso tras la salida de Marcelo, la cesión de Miguel Gutiérrez y la supuesta necesidad de Carlo Ancelotti de reforzar esa posición, pero al final será David Alaba o incluso Rüdiger quien ocupe esa zona cuando el francés no esté y es que ahora mismo el equipo blanco sufre overbooking en la zaga.

Las posiciones están dobladas o incluso triplicadas. En el lateral derecho, Carlo Ancelotti tiene a Lucas Vázquez y Dani Carvajal, en el eje de la zaga, se encuentran Vallejo, Milião, Alaba y Nacho, y en el costado izquierdo, volvemos a encontrar al austriaco y a Mendy. Luego está el caso de especial de Antonio Rüdiger, el cual ha ocupado este curso todas las posiciones de la defensa. Ha jugado de ‘2’, de central y haciendo de Marcelo, algo muy parecido a lo que ha sucedido con Nacho en temporadas anteriores.

Las posiciones están cubiertas y el Real Madrid no realizará, en principio, ninguna incorporación hasta verano, como ya señalase Ancelotti el fin de semana pasado. Cuando llegue junio, y dependiendo del rendimiento de la plantilla este curso, veremos si Fran García es una necesidad para el conjunto blanco o si tendrá que esperar un poco más para cumplir su sueño de regresar al Santiago Bernabéu.