Carletto y Florentino ponen fecha al adiós: hay 4 sustitutos y 1 bomba

Saben Carlo Ancelotti y Florentino Pérez que su relación es buena, basada en los éxitos, pero que ni empezó de la mejor manera ni será eterna; es más, tiene fecha de caducidad, una que no es excesivamente lejana. En base a ello, el presidente y el club de Chamartín, hoy por hoy, si tuvieran que poner fin al ciclo de Carletto, mirarían a cuatro opciones más factibles, previo paso de un intento por una bomba definitiva en la Premier League.

¿Y por qué hablamos ahora de la destitución de Ancelotti? Porque en el Real Madrid se plantea. Sobre ello, no piensen que el italiano es una excepción; no, el Madrid siempre trata de mirar más allá debido a su exigencia, esté en marcha un Mundial o no.

En primer lugar y antes de comenzar a enumerar estas cinco posibilidades hay que decir algo que es un secreto a voces pero que conviene recordar cuando hablamos de la relación entre el italiano y Florentino Pérez: Ancelotti no fue ni la primera, ni la segunda ni siquiera la tercera opción del mandatario cuando Zidane abandonó el banquillo. Fueron las circunstancias las que pusieron al actual míster al mando, pero vicisitudes inesperadas, al fin y al cabo.

Dicho esto, hay que fijar la fecha de salida de Carlo Ancelotti: que seguramente no vaya más allá de su contrato, que culmina en 2024, pero sobre el que se harán exámenes periódicos, como ha ocurrido siempre en el Bernabéu, en función de los resultados. Sin embargo, esa fecha es importante porque marca a dos opciones. Una, Xabi Alonso, recién llegado al Bayern Leverkusen, con experiencia como jugador y entrenador en el Madrid y cuyos métodos gustan, finaliza su vigente vinculación con el equipo alemán en tal fecha. La otra, es la bomba introductoria, un Jürgen Klopp al que por primera vez se le ha criticado esta temporada en Anfield. Llegado el caso y aunque amplió su contrato desde 2024 hasta 2026 con los reds, sería una propuesta factible.

Por otro lado, Thomas Tuchel y Mauricio Pochettino siempre han estado ahí, con más preferencia en estos momentos y en según qué esquina del coliseo blanco se pregunte, por el alemán. Por último, Raúl González Blanco está también entre las posibilidades, aunque hay sectores internos que no lo ven como mandamás del vestuario.