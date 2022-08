Ancelotti le fuerza a salir: o deja el Madrid o será el nuevo Bale

El Real Madrid venció ayer 1-2 al Almería. Carlo Ancelotti rotó, y mucho, con respecto al equipo que salió de inicio 4 días atrás ante el Eintratch de Frankfurt en la final de la Supercopa de Europa. En el primer partido de liga, ‘Carletto’ saltó al terreno de juego con Courtois, Lucas Vázquez, Nacho, Rüdiger, Mendy, Tchouaméni, Camavinga, Kroos, Vinicus Jr, Benzema y Valverde. Hasta 5 cambios hizo el italiano, algo inusual en él, que tiende a realizar pocas rotaciones.

Lucas Vázquez salió en la posición de Dani Carvajal, el cual no viajó, como Rodrygo, debido a unas molestias que sufrió durante la pretemporada y Carlo Ancelotti ha decidido que es mejorar no forzarle (un acierto del italiano, ya que el ‘17’ anotó el gol del empate y le anularon otros). Rüdiger y Nacho entraron en el once por Alaba y Militão, y Tchouaméni y Camavinga por Casemiro y Kroos. Arriba ‘Carletto’ no cambió nada, y eso es lo sorprendente.

El técnico italiano ha realizado cambios en todas las líneas del equipo, menos en el ataque. Quizás, la baja de Rodrygo ha provocado que no haya rotaciones, ya que, seguramente, Ancelotti tenía pensado alinear de inicio al brasileño, pero, ante su ausencia, el elegido ha vuelto a ser ‘Fede’ Valverde, y no Marco Asensio, quien ni siquiera jugó ningún minuto, al igual que en la Supercopa de Europa.

Carlo Ancelotti ha tomado una decisión, Marco Asensio termina contrato en junio de 2023 y él ha decidido quedarse y agotar el año de contrato que le queda con los blancos, pero el italiano tiene claro su única opción de tener un nuevo delantero es si él sale. Por delante de él este año están Valverde, Rodrygo e incluso Hazard. El balear es su ultima opción. Ël ha decidido quedarse, pero parece que ‘Carletto’ le está invitando a irse como reflejan los minutos que ha jugado en los dos últimos partidos con el Real Madrid: 0 minutos.

Quizás, Carlo Ancelotti haga esto con la intención de forzar su salida antes del 31 de agosto para que así Florentino Pérez se lance al mercado a buscar un ‘9’ que tanto dese el italiano. El presidente le ha dejado claro que sino sale él, no habrá más llegadas, y parece que ‘Carletto’ está ayudando a Asensio a que cambie de parecer, porque como dijo él mimos en la rueda de prensa previa al partido ante el Almería:” la plantilla está cerrada, a no ser que cambie algo en la cabeza de Asensio o Ceballos antes del 31 de agosto”. Veremos si el italiano le hace cambiar de opinión y el Madrid se lanza a por otro delantero. Si sigue en el Real Madrid, Marco Asensio podría convertirse en el nuevo Gareth Bale de la plantilla.