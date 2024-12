El Barça interviene por la tensión entre Flick y un descarte, Real Betis, Villarreal y Real Sociedad, atentos

El Barça perdió otra vez en casa, de nuevo en LaLiga y se marcha al parón navideño con malísimas sensaciones en la competición doméstica, pero nunca tan malas como las que tiene Flick con uno de sus descartes, un jugador que habría pedido al club salir en invierno y por el que preguntan varios equipos de LaLiga.

En estos momentos de debilidad del Barcelona, Flick trata de hacer grupo, pero Pablo Torre no está por la labor de seguir manteniéndose en silencio y sin participar cuando cree que su carrera vive un momento clave que el técnico alemán no hace sino frenar.

Pide salir al Barça y hay varios equipos interesados

Que sepamos, el desencuentro entre Hansi Flick y Pablo Torre se hace cada vez más evidente y llama la atención en LaLiga EA Sports de Real Betis Balompié, Villarreal CF y Real Sociedad. Todos ellos estarían interesados en el jugador culé, que, además, como decimos, quiere salir.

Jugador capacitado para sumar en la organización del equipo, con llegada, gol e importantes dotes tácticas, Torre sería una pieza joven y de mucho talento para verdiblancos, amarillos o blanquiazules si Flick y el jugador no arreglan sus diferencias, lo cual, según nos cuentan, no parece que vaya suceder.

Un problema que viene de lejos; el Girona, el último en llegar

El problema entre Flick y Torre va más allá del choque ante el Atlético de Madrid, donde el canterano no jugó -otra vez- ni un minuto. No, viene de lejos, desde que dejara el Girona (donde estivo cedido) y se ganara en la pretemporada blaugrana el estatus de hombre fuerte de la misma. Por eso Torre pensaba que lo sería, pero no lo es; Flick ha confiado en otros y la mala situación del Barça no hace sino agrandar la distancia entre los dos.

Esta situación está en conocimiento de los tres equipos de LaLiga, que, como se ha comentado, quieren hacerse con lo servicios del futbolista de La Masia. Ahora bien, el Girona, que ya lo tuvo en sus filas la temporada pasada, sería el último en sumarse a este interés: lo que está claro es que Torre quiere salir y Flick no se lo va a impedir.